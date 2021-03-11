Antalya´dan ayrılan Jason Statham: Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ÜNLÜ aktör Jason Statham, film çekimleri için geldiği Antalya´dan ayrıldı. Jason Statham, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya´ya tatile geleceğim" dedi.

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Film çekimleri için yaklaşık 2 aydır Antalya´da bulunan ve Serik´e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel´in kurşungeçirmez villasında konaklayan ünlü aktör Jason Statham, bugün kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından otelden ayrıldı.

`TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM´

Ülkesi İngiltere'ye döneceği öğrenilen Jason Statham, Antalya´dan ayrılmadan önce Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile vedalaştı. Statham, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya´ya tatile geleceğim. Ayrıca Hollywood´daki diğer sanatçı arkadaşlarıma da Antalya ve Türkiye´den bahsedeceğim. Onların da benim gibi Türkiye´de film çekmelerini isteyeceğim. 2 ay boyunca Türkiye ve Türk insanı beni çok etkiledi" dedi.

Ali Şafak Öztürk de "Statham´ı 2 ay boyunca ağırlamaktan çok mutlu olduk. Kendisini ve ailesini tatil için davet ettik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-03-11 22:09:36



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