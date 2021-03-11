Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Korkuteli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada Gülsen Candar (55) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde KorkuteliNaldöken yol ayrımında meydana geldi. Gülsen Candar yönetimindeki 16 LCF 20 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Duru (19) yönetimindeki 15 SD 446 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobil sürücüsü Gülsen Candar olay yerinden yaşamını yitirirdiği kazada, kamyonet sürücüsü Mehmet Duru ile kamyonette bulunan Mehmet Çetinkaya hafif yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren Gülsen Candar´ın cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2021-03-11 22:50:46



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