Antalya Festival Çarşısı’nda bir haftada ikinci yangın Kullanılmayan bir dükkanın çatısında çıkan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Festival Çarşısı’nda bir haftada ikinci yangın Kullanılmayan bir dükkanın çatısında çıkan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü

İHA

Antalya Festival Çarşısı’nda bir haftada ikinci yangın Kullanılmayan bir dükkanın çatısında çıkan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü

Antalya'da bir süre önce tahliye edilen festival çarşısında bir hafta içinde ikinci kez yangın çıktı. Çarşıdaki kullanılmayan bir dükkanın çatısında çıkan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı üzerindeki Festival Çarşısı'nda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen ve kullanılmayan bir dükkanın çatı kısmında çıkan yangında alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangına yakın bölgedeki sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.

Aynı yerde bir haftada ikinci yangın
Festival çarşısında geçtiğimiz hafta Perşembe günü de içinde kullanılmayan tekstil ürünlerinin de bulunduğu bir işyerinde başlayan yangın güçlükle kontrol altına alınmıştı. Yangın, itfaiye hem yerden hem merdivenle havadan yaptığı müdahaleyle söndürülebilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya´dan ayrılan Jason Statham: Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım
YEREL HABERLER Antalya´dan ayrılan Jason Statham: Türk ...
Baba- oğulun yaralandığı kaza yerinde toplanan kalabalık koronavirüsü unuttu
YEREL HABERLER Baba- oğulun yaralandığı kaza yerinde ...
Dere'den Kemer’de esnaf ve sanatkarlara pandemi ziyareti
YEREL HABERLER Dere'den Kemer’de esnaf ve sanatkarlara pandemi ...
Antalya’da şiddetli fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Antalya’da şiddetli fırtına uyarısı
Antalya'da aranan 46 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan 46 kişi yakalandı
Korkuteli’nde vaka sayılarında yüzde 70 artış
YEREL HABERLER Korkuteli’nde vaka sayılarında yüzde 70 artış
Vaka sayısı artan Antalya'da korkutan kalabalık
YEREL HABERLER Vaka sayısı artan Antalya'da korkutan kalabalık
Mervenur Polat'ın cesedini bu pencereden atmış
YEREL HABERLER Mervenur Polat'ın cesedini bu pencereden atmış
Konyaaltı Sahili’nde STK’lardan tespit çalışması
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili’nde STK’lardan tespit çalışması
Antalyaspor’da hedef beraberlik serisini galibiyetle sonlandırmak Fredy cezası, Ufuk Akyol sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Cezasını tamamlayan kaleci Boffin takımdaki yerini alabilecek
YEREL HABERLER Antalyaspor’da hedef beraberlik serisini galibiyetle ...
Otomobil ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Otomobil ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı Kaza anı ...
Öğretim görevlisi Türk mühendisten korona virüse kabus yaşatacak cihaz Mühendislik Fakültesi Enerji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Ahmet Korkmaz, kapalı ortamda havadaki bakteri ve virüsleri yüzde 99.9 oranında yok eden cihaz geliştirdi Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Ahmet Korkmaz: "7 milyar virüs gönderdik, yüzde 99,9’unu öldürdü" "Korona virüsün DNA ve RNA yapısındaki protein esaslı dizin yapısını bozuyor” “Bu sayede tekrar insanların içerisinde üreme yeteneğini kaybediyor. Dolayısıyla sadece katı toz olarak ortamda kalıyor”
YEREL HABERLER Öğretim görevlisi Türk mühendisten korona virüse ...
Havadaki koronavirüsü yüzde 99.9 oranında yok eden cihaz geliştirdi
YEREL HABERLER Havadaki koronavirüsü yüzde 99.9 oranında yok eden ...
CW Enerji fabrika çatılarını GES ile donatıyor
YEREL HABERLER CW Enerji fabrika çatılarını GES ile donatıyor
AKBB ödüllerine ‘Onat Anı Kategorisi’
YEREL HABERLER AKBB ödüllerine ‘Onat Anı Kategorisi’
90 milyon yıllık fosillerin bulunduğu Alara-Geyik Dağı'nın milli park olması için başvuru yapıldı
YEREL HABERLER 90 milyon yıllık fosillerin bulunduğu Alara-Geyik ...
Antalya bilişim dünyasının buluşma noktası olma yolunda Facebook İstasyon'un uydu merkezlerinden birinin Antalya’da açılması için hazırlıklara başlandı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin: “Antalya’yı bilişim dünyasının buluşma noktası haline getirebiliriz”
YEREL HABERLER Antalya bilişim dünyasının buluşma noktası olma ...
Alanya’da 1 yılda 7 bin 81 dezenfeksiyon işlemi yapıldı
YEREL HABERLER Alanya’da 1 yılda 7 bin 81 dezenfeksiyon işlemi ...
Kuluöztürk:" Sağlıkçıların gerçek bayram yaşaması için dönmeyen sermaye sisteminin değiştirilmesini istiyoruz"
YEREL HABERLER Kuluöztürk:" Sağlıkçıların gerçek bayram yaşaması ...
Kepez’de İstiklal Marşı Okuma Yarışması
YEREL HABERLER Kepez’de İstiklal Marşı Okuma Yarışması
Uyuşturucular yatağın altından çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucular yatağın altından çıktı
Büyükşehir’den Miraç Kandili’nde lokma ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Miraç Kandili’nde lokma ikramı
Kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarptığı sürücü otomobilde sıkıştı Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü hastaneye sevk edildi
YEREL HABERLER Kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarptığı sürücü ...