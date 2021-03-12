'Falezlerı ışıklandırmayın, trafiğe kapatın'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Falezlerı ışıklandırmayın, trafiğe kapatın'

DHA

'Falezlerı ışıklandırmayın, trafiğe kapatın'


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin kentin doğal simgelerinden falezlerin 3 bin 400 metresini ışıklandıracağına ilişkin projenin durdurulması istendi. En büyük ve en hızlı büyüyen çevre sorunlarının başında ışık kirliliğinin geldiğini belirten uzmanlar, falezlerin araç trafiğine kapatılması gerektiğini kaydetti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin falezlerin ışıklandırılacağını duyurmasının ardından siyasilerden ve bilim insanlarından bazı isimler projeye karşı çıktı. Dünyada sadece 700 tane kalan Akdeniz foku başta olmak üzere, birçok kuş türü, endemik bitki ve canlıya ev sahipliği yapan falezlere yapılacak ışıklandırmanın hem görüntü kirliliğine neden olacağı hem de buradaki doğal hayatı yok edeceği belirtildi.
AK PARTİ İL BAŞKANI: GECE KULÜBÜ GİBİ
Falezler ve belli bazı parklarda ışıklandırmanın doğal hayata zarar vereceğini belirten AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya'nın böyle bir ışıklandırmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Taş, "Biz evet turizm kentiyiz, tarihin, tarımın ve turizmin başkentiyiz ama bizim doğal güzelliklerimiz için geliyor turistler. Burada ışıklandırmaya ihtiyaç yok. O yaptıkları ışıklandırmanın da sosyal medya üzerinden görsellerini gördüm. Maalesef pavyon gibi olmuş, gece kulübü gibi olmuş. O görüntüyü sadece uçakla gelenler görecek. Onun dışında hiç kimsenin o görüntüyü görme şansı yok" dedi.
GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ
Düden Şelalesi'ndeki ışıklandırmayı da hatırlatan Taş, "Düden Şelalesi'nin Lara'da denize döküldüğü alanın ışıklandırılması turistler açısından gayet ilgi çekici, önemli ama 3 bin 400 metrelik alanın ışıklandırılması özellikle de çok kötü renkler seçilmiş. Kırmızı mor, sarı. Bunlar hem doğal hayata, canlılara zarar verecek hem de ciddi manada görüntü kirliliğine yol açacak. O yüzden biz yapılacak bu işin acilen durdurulmasını istiyoruz. İlla hizmet yapılacaksa millet tramvayın ve yarım kalan projelerimizin tamamlanmasını bekliyor" diye konuştu.
TURİZME HİÇBİR KATKISI OLMAYACAK
Projenin, 'turizme faydalı olacak' diye anlatıldığını, ancak bunun turizme hiçbir katkısı olmayacağını belirten Taş, şunları söyledi:
"Çünkü turistler zaten Antalya'nın doğal, tarihi güzelliklerini görmeye geliyor. Işıklandırma tamamen gereksiz ve en önemlisi, özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum, orada yaşayan canlılara, hayvanlara zarar verecek. Işıklar çok fazla etki altına alabilecek şekilde ve canlılara zarar vereceği için acilen bu projenin durdurulmasını ve şehir için önemli, elzem, gerekli yatırımların yapılmasını bekliyoruz sayın belediye başkanından."
FALEZLERDEKİ YARASALARI ARAŞTIRIYOR
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı'nda doktora yapan Devrim Yetkin, falezlerde tüneyen ve yuvası bulunan yarasalar üzerine doktora tezi hazırlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'e, sosyal medya üzerinden projeyi hayata geçirmeden mutlaka görüş alınması gerektiği çağrısında bulunan Yetkin, falezlerde tüneyen yarasaların böceklerle beslendiğini söyledi.
DÖRT TÜR YARASA YAŞIYOR
Bu yarasaların tohum dağılımı ve bitki tozlaşmasına katkı sağladığını anlatan Yetkin, "Falezlerde en çok kaydedilen yarasa türleri Mısır meyve yarasası, cüce yarasa, beyaz şeritli cüce yarasa ve geniş kanatlı yarasa. Bu türler böceklerle besleniyor. Vektör ve zararlı böceklerin doğal mücadelesinde fayda sağlıyor. Ayrıca doktora çalışmasında yarasaların biyoekolojilerini araştırmak için, Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yaptırılan 150 adet yarasa evi de kullanılıyor" dedi.
UZMANLARIN GÖRÜŞÜ ALINMALI
Falezlerdeki yarasa türlerinin yayılışının oldukça fazla olduğunu, bu ışık kaynaklarından etkileneceğini kaydeden Yetkin, "Gece beslendikleri için ışık kaynakları beslenme davranışlarını etkiliyor. Renklerin de beslenme üzerinde etkili olduğu belirlendi. Kırmızı ışığın, beslenme davranışını daha az bozduğu ortaya çıkmış. Ama ülkemizde bu tip çalışmalar daha yeni yapılıyor. Kent ekolojisi alanındaki çalışmalar Türkiye'de az. Kentler sadece insanlara değil, diğer canlılara da ev sahipliği yapıyor. Gece aktif olan bu yarasalar için hem beslenme hem tüneme için önemli bir alan falezler. Işık kaynaklarının da bunları etkileyip etkilemediği öncelikle görüşülmeli. Onun dışında fok ve diğer kuş türleri için de doğrudan uzmanlardan görüş alınarak projelendirilip, karar verilmelidir" diye konuştu.
ARAÇ TRAFİĞİNE DE KAPATILSIN
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Türkiye ve Antalya'nın önceliğinin daha çok elektrik tüketmek değil, daha az tüketim olduğuna işaret etti. Falezlerin jeolojik yapısı, mikro kliması ve deniz ekosistemiyle doğal haliyle korunmasını isteyen Kesici, falez kesiminin, yoğun insan ve araç trafiğine kapatılması gerektiğini de söyledi. Günümüzdeki en yaygın ve en hızlı büyüyen çevre sorunlarından birinin ışık kirliliği olduğuna dikkati çeken Dr. Kesici, "Işık kirliliği geceleri çevre için artan bir tehlike. Falezlerin korunması, dış çevresinin yanında yapısının oluşmasında etkili olan deniz ekosisteminin de korunmasıyla çok yakından ilişkilidir. Işıklandırmanın doğal yapısına ekolojik bakımdan olumsuz etkisi olacaktır" dedi.
SU-ENERJİ İLİŞKİSİ
Deniz kıyı kesimlerinde artan ışık kirliliğinden su canlıları, kuşlar, böcekler ve bitkilerin olumsuz etkilendiğinin bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Dr. Kesici, enerji sektöründe su tüketiminin yüksekliğine de işaret etti. Kesici, "Su kaynaklarına erişimin sınırlı düzeyde olması nedeniyle su ve enerji ilişkisi son zamanlarda daha da önem kazanmıştır. Su-ışık ve diğer kirlilik sorunlarının çözülmesinde en etkili yol eğitim olup, bilinçli ve duyarlı bir nesil yetiştirilmelidir. Her türlü kirliliğin özellikle çevremizdeki canlılara zarar vermesi ve enerjinin boşa harcanması gibi olumsuz etkileri nedeniyle, günümüz teknolojisi kullanarak basit çözümlerle araştırmalar ve çalışmalar yapılması, oldukça önemlidir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-03-12 08:25:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turizmci 'önce eğitim' dedi
YEREL HABERLER Turizmci 'önce eğitim' dedi
Festival Çarşısı'nda bir haftada ikinci yangın
YEREL HABERLER Festival Çarşısı'nda bir haftada ikinci yangın
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü ,2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: 1 ölü ,2 yaralı
Antalya Festival Çarşısı’nda bir haftada ikinci yangın Kullanılmayan bir dükkanın çatısında çıkan yangın, diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya Festival Çarşısı’nda bir haftada ikinci ...
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya´dan ayrılan Jason Statham: Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım
YEREL HABERLER Antalya´dan ayrılan Jason Statham: Türk ...
Baba- oğulun yaralandığı kaza yerinde toplanan kalabalık koronavirüsü unuttu
YEREL HABERLER Baba- oğulun yaralandığı kaza yerinde ...
Dere'den Kemer’de esnaf ve sanatkarlara pandemi ziyareti
YEREL HABERLER Dere'den Kemer’de esnaf ve sanatkarlara pandemi ...
Antalya’da şiddetli fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Antalya’da şiddetli fırtına uyarısı
Antalya'da aranan 46 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan 46 kişi yakalandı
Korkuteli’nde vaka sayılarında yüzde 70 artış
YEREL HABERLER Korkuteli’nde vaka sayılarında yüzde 70 artış
Vaka sayısı artan Antalya'da korkutan kalabalık
YEREL HABERLER Vaka sayısı artan Antalya'da korkutan kalabalık
Mervenur Polat'ın cesedini bu pencereden atmış
YEREL HABERLER Mervenur Polat'ın cesedini bu pencereden atmış
Konyaaltı Sahili’nde STK’lardan tespit çalışması
YEREL HABERLER Konyaaltı Sahili’nde STK’lardan tespit çalışması
Antalyaspor’da hedef beraberlik serisini galibiyetle sonlandırmak Fredy cezası, Ufuk Akyol sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Cezasını tamamlayan kaleci Boffin takımdaki yerini alabilecek
YEREL HABERLER Antalyaspor’da hedef beraberlik serisini galibiyetle ...
Otomobil ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Otomobil ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı Kaza anı ...
Öğretim görevlisi Türk mühendisten korona virüse kabus yaşatacak cihaz Mühendislik Fakültesi Enerji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Ahmet Korkmaz, kapalı ortamda havadaki bakteri ve virüsleri yüzde 99.9 oranında yok eden cihaz geliştirdi Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Ahmet Korkmaz: "7 milyar virüs gönderdik, yüzde 99,9’unu öldürdü" "Korona virüsün DNA ve RNA yapısındaki protein esaslı dizin yapısını bozuyor” “Bu sayede tekrar insanların içerisinde üreme yeteneğini kaybediyor. Dolayısıyla sadece katı toz olarak ortamda kalıyor”
YEREL HABERLER Öğretim görevlisi Türk mühendisten korona virüse ...
Havadaki koronavirüsü yüzde 99.9 oranında yok eden cihaz geliştirdi
YEREL HABERLER Havadaki koronavirüsü yüzde 99.9 oranında yok eden ...
CW Enerji fabrika çatılarını GES ile donatıyor
YEREL HABERLER CW Enerji fabrika çatılarını GES ile donatıyor
AKBB ödüllerine ‘Onat Anı Kategorisi’
YEREL HABERLER AKBB ödüllerine ‘Onat Anı Kategorisi’
90 milyon yıllık fosillerin bulunduğu Alara-Geyik Dağı'nın milli park olması için başvuru yapıldı
YEREL HABERLER 90 milyon yıllık fosillerin bulunduğu Alara-Geyik ...
Antalya bilişim dünyasının buluşma noktası olma yolunda Facebook İstasyon'un uydu merkezlerinden birinin Antalya’da açılması için hazırlıklara başlandı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin: “Antalya’yı bilişim dünyasının buluşma noktası haline getirebiliriz”
YEREL HABERLER Antalya bilişim dünyasının buluşma noktası olma ...
Alanya’da 1 yılda 7 bin 81 dezenfeksiyon işlemi yapıldı
YEREL HABERLER Alanya’da 1 yılda 7 bin 81 dezenfeksiyon işlemi ...
Kuluöztürk:" Sağlıkçıların gerçek bayram yaşaması için dönmeyen sermaye sisteminin değiştirilmesini istiyoruz"
YEREL HABERLER Kuluöztürk:" Sağlıkçıların gerçek bayram yaşaması ...