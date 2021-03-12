Manavgat'taki yangında 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü

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Mithat ABAKANÖmer KARÇA/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde gece çıkan orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla güçlükle söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü.

Manavgat'ın Güzelyalı Mahallesi Narfaz Mevkii'nde dün saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarla birlikte büyüyen yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve su ikmal aracıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi'nden bir arazöz tarafından müdahale edildi.

Bölgede esen kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülen söndürme çalışmalarında yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık bozuk kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARÇA

2021-03-12 11:33:47



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