Yamaçtan yuvarlanan inek, 2 gün sonra kepçeyle kurtarıldı



ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde yamaçtan yuvarlanan inek, belediye ekipleri tarafından 2 gün sonra kurtarıldı. İnekleri üşümesin diye ateş yakıp başında bekleyen ŞerifeŞefik Kılıç çifti, kurtarılan hayvanın başında mutluluk gözyaşları döktü.

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Şefik Kılıç, otlattığı ineklerinden birinin eksik olduğunu fark etti. Kılıç, yaptığı araştırmada ineğin yamaçtan yuvarlandığını gördü. Önce hayvanı kendi çabasıyla kurtarmaya çalışan Şefik Kılıç, başarılı olamayınca da akrabalarına haber verdi. Kılıç, yanındaki 4 kişiyle 2 katır kullanarak ineği çıkarmaya çalıştı. İneği kurtaramayan Kılıç, hayvanının üşümemesi için 2 gece ateş yakıp yanında yattı.

BAŞKAN ESEN'İ ARADI

Şefik Kılıç, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i arayarak yardım istedi. Başkan Esen'in talimatıyla belediyeye ait bir kepçe, ineğin düştüğü bölgeye gitti. Kepçeyle yol açan operatör, 1 saatlik çalışmayla hayvanın bulunduğu bölgeye ulaştı. Operatör, ineği halat yardımıyla düştüğü çukurdan çıkardı, Kılıç ailesinin evine kadar götürdü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

İneğin sahibi Şefik Kılıç, iki gün önce kaybolan hayvanı derenin içinde iki taşın arasında sıkışmış vaziyette bulduğunu söyledi. Eşi Şerife Kılıç'ın yardımıyla sıkışan ineği kurtardığını anlatan Kılıç, ancak çukurdan çıkaramadığını söyledi. Gece olunca ineği battaniye ile örtüp ateş yaktığını dile getiren Kılıç, iki günlük kurtarma çabası sonuç vermeyince Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i arayarak yardım istediğini söyledi. Kılıç, "Sağ olsun başkanımız kepçe ile ekip gönderdi. Onların desteğiyle ineği sağ salim çıkardık. Mal canın yongasıdır. Başkanımıza teşekkür ederim" dedi. Kılıç ailesi, kurtarılan ineğin üstünü battaniye ile örterken mutluluktan gözyaşı döktü.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2021-03-12 11:51:35



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