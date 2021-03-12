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Pandemi sonrasında Antalya'ya 20 milyon turist hedefi

DHA

Pandemi sonrasında Antalya'ya 20 milyon turist hedefi


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Belediyeler Birliği'nin 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nın 4'üncüsünü Antalya'da düzenledi. Toplantıya telekonferansla bağlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Antalya'ya gelen turist sayısını 20 milyonun üstüne çıkarma hedefindeyiz" dedi.
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 11 farklı ilde düzenlenecek olan Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nın 4'üncüsü Antalya'da Aska Lara Resort Otel'de yapıldı. Toplantıya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve bölgedeki belediye başkanları katıldı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Dönmez de telekonferans yöntemiyle bağlandı.
Toplantının açılış konuşmasını Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin yaptı. Şahin, "Belediyeler birliği bünyesinde ortak sorunlara ortak çözüm bulmak için çalışıyoruz. Bir yıl önce bunu bize anlatsalardı kabus mu görüyoruz derdik. Bugün yaşadığımız tüm sorunlar bir sonuç. Bu sonuca gitmemek için yapılması gerekenler var. Bugün bu sonuca gitmemek için dünyanın bu sorunlarla baş etmesi için öze dönmemiz lazım. O kadar önemli ki bizim görevimiz. Herkesin yaşamına dokunabilmek için büyük bir fırsatımız var" dedi.
DEĞİŞİME AYAK UYDURMALIYIZ
Her bölgenin farklı güçlü tarafları olduğunu söyleyen Şahin, "Özellikle turizmle pandemiden sonra kurulacak yeni bir dünya var. Bu dünyaya hazır olmamız gerekiyor. Şehir ekonomisini, ülke ekonomisi yönetmek gibi üzerimizde bir vebal var. Her bölgenin ayrı güçlü tarafları var. Turizm ülkenin kaderi. Pandemiden sonraki turizmde ne yapacağımıza bakmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde değişime ayak uydurmamız ve yapmamız gerekenler var. Turizmde akıllı, güvenli ve sağlık turizmi çok daha önemli hale geldi" diye konuştu.
Yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanılması gerektiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:
"Turizmdeki bu trende adapte olmamız gerekiyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Artık ne kadar kültürel mirasınız var ne kadar antik kentiniz ne kadar toprağınız var bunlar önemli. Tarımı akıllandırmak, tohumu ataya dönüştürmek gibi üzerimizde bir sorumluluğumuz var. Ya bu dünyayı cennete dönüştüreceğiz ya da çocuklarımıza bırakacağımız bir dünya kalmayacak. Pandemi başlamadan akıllı şehirleri çalıştık. Yeni dönemde neler yapmalıyız bunları konuşacağız. En önemli başlıklarımızdan birisi de turizm ve tarım olacak. Kendi sistemimizi sertifikalandırmamız, dünyanın diline dönüştürmemiz gerekiyor. Dünyanın söylem ve eylem birliğine ulaşamaz, Paris Belediye Başkanı'nın diliyle konuşamazsak buradaki rekabeti yönetemeyiz."
BELEDİYELERE DAHA FAZLA GÖREV
Pandemi sonrasında belediyelere daha fazla görev düştüğünü söyleyen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Dünya tarihinde benzer olaylar hep yaşanmış. Gelişen imkanlar insanların geldiği nokta bazı şeyleri engellemeye yetmiyor. Bizim bunlara hazırlıklı olarak devam etmemiz gerekiyor. Karşımızda büyük bir güçlük var ve bitirmek üzereyiz inşallah. Göreve başladığımda çok kötü bir turizm sezonu geçirdik. Bu sene için ümitliyiz, sektör temsilcileri umutlu. Bütün dünyayı buraya davet ediyoruz. Antalya Türkiye'deki turizm gelirlerinin 3'te 1'ini sağlayan şehir. Pandemiden insanımıza güvenerek çıkacağız. Belediyelerimizin buna bir altyapı hazırlaması gerek. Antalya'da rekor üstüne rekor kırmak istiyoruz. Bu yıl olmasa da bu rekorları inşallah kıracağız" dedi.
Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "İhtiyaç duyduğumuz en büyük şey tecrübe paylaşımı. İnsanlık bugüne kadar sayısız defa böyle krizler yaşadı. Böylesi krizlerin karşısında bir çıkış yolu aramalıyız. Hepimiz bulunduğumuz bölgelerde yerel önderiz. Bizlerin umutsuz olduğu durumlarda vatandaşlarda umutsuzluğa sevk olacaktır. Pandeminin etkisini üzerimizden atabilmek için toplumsal motivasyonu yüksek tutmamız gerekiyor. İnsanlar yeni bir yaşam modeline giriyorlar ve bizler şehirlerimizi buna uygun hale getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Çetin Dönmez telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, "Bakanlık olarak bölgesel kalkınmanın önemli aktörlerinden birisiyiz. 2020 yılı içerisinde G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından en fazla büyümeyi sağlayan 2'nci ülke Türkiye oldu. Türkiye bütün dünya ekonomisinin durma noktasına geldiği dönemde bile büyüme kabiliyeti gösteren bir ülke oldu. Bölgesel kalkınmanın temel hedefi ülkenin topyekun kalkınmasını sağlamak" dedi.
PANDEMİ FIRSATA ÇEVRİLMELİ
Toplantıya telekonferans yöntemiyle katılar Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da pandemiyi turizm sektöründe fırsata çevirmek gerektiğini söyledi. Alpaslan, "Pandemi öncesi ülkemiz, turizmde yıldızı parlayan ülkelerden biriydi. Haziran ayıyla başlayan hareketlenme ve sertifika programımızla birlikte ağustosekim aylarında canlı ve hızlı şekilde. Maalesef ki kasım ve aralık aylarında vaka tartışmalarından sonra bazı ülkeler uçuşlarını durdurdu. Tekrar durgunluğa dönerek, günümüze geldik" dedi.
Türkiye'de turizmin 12 aya çıkması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Alpaslan, "2019 yılında 35 milyar doları bulan turizm gelirimiz pandemi yaşanmasaydı 2020'de 40 milyon, 2023'e kadar 65 milyon dolara ulaşacak turizm gelirimiz içten bile değildi. Tüm tesislerimiz hazırlıklarını yaparak büyük umutla yeni sezonu bekliyor. Dünyanın en büyük turizm kenti olan, onlarca ülkenin kabul ettiği turisti 1 yılda kabul eden Antalya beklediğimiz, özlediğimiz o günlere inşallah en yakın zamanda kavuşacak. Antalya'ya gelen turist sayısını 20 milyonun üstüne çıkarma hedefindeyiz" diye konuştu.
TANITIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Tüm tesislerin tedbirlerini aldığını ve sezonun başlamasını beklediklerini söyleyen Alpaslan, "Tanıtım çalışmalarına da yeniden başladık. Aşının da yaygınlaşmasıyla insanların güçlü bir şekilde seyahat etme isteği artacak. Şu anki rezervasyon hareketlerinden bunu görebiliyoruz. Bu potansiyeli çok iyi kullanarak inşallah nisan ayıyla birlikte hareketlilik başlayacağız. Turizmde eski günlerimizin döneceğiz. Normalleşmeyle birlikte hem Türkiye olarak hem Antalya olarak yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz" dedi.
HAREKETE GEÇEN KAZANÇLI ÇIKAR
Toplantıda konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Tarımda sanayileşmeyle hız kazanan bu süreç, teknolojide yaşanan hızlı gelişme ile hayatımızı şekillendirdi. 90 yıl önce 4'te üçü kırsalda yaşayan nüfusumuzun bugün artık 4'te üçünden fazlası şehirlerde ikamet ediyor. Sanayi 4.0 devrimiyle popüler hale gelen nesnelerin interneti ise yepyeni bir dönem başlattı. Belediyelerin akıllı şehir kavramı çerçevesinde altyapı, güvenlik, enerji, eğitimöğretim, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda daha az maliyetle daha verimli ve etkili hizmet sunabilmek adına önlerinde çok büyük bir potansiyel var. Önce kim harekete geçerse en çok onun kazançlı çıkacağı bir dönem yaşıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-03-12 12:39:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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