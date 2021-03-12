Sağlık Emekçileri Parkı enerjisini kendi üretecek

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Covid19’la mücadelede hayatını kaybeden, pandemiyle ön safta savaşan sağlık emekçilerine adadığı park, elektrik enerjisini kendi üretiyor. Pazartesi günü açılışı yapılacak parkta yer alan güneş panelleriyle süs havuzunun değirmeni dönüyor, değirmenin ürettiği elektrikle park aydınlanıyor.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hemen karşısında bulunan 2 bin metrekarelik Sağlık Emekçileri Parkı, belediyenin inovasyon ekibinin çalışmalarıyla adeta temiz enerji santrali gibi çalışıyor.



Şebekeden bağımsız olacak

Şehir şebeke elektrik sisteminden tamamen bağımsız olan parkta, güneşlenmenin en fazla olduğu noktaya güneş enerji panelleri yerleştirildi. Güneşten aldığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviren sistem, parkın süs havuzundaki değirmeni döndürüyor. Gün boyu dönen değirmen de pilleri şarj ediyor ve güneşin batmasıyla birlikte parkın lambaları yanmaya başlıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi sistemi üzerine kurulu hidroelektrik enerji sistemin de küçük bir örneğinin yer aldığı parkta ayrıca cep telefonu, tablet gibi mobil cihazların şarj edilmesini sağlayan usb bağlantı noktaları da bulunuyor. Muratpaşa Belediyesi inovasyon ekibinden Mehmet Akyüz, sistemi “Güneş enerjisinden elde ettiğimiz elektrikle değirmeni çevirip değirmenden elde ettiğimiz enerjiyle parkımızı aydınlattık. Ayrıca usb soketlerle şarj olanağı da sunduk. En büyük başarımız yüzde sıfır şebeke enerjisi kullanmamız” diye anlattı.



Amortisman süresi azaldı

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında 15 Mart Pazartesi saat 11.00’de açılışı yapılacak Sağlık Emekçileri Parkı’nda, kurulan sistemle yatırım maliyetinin geri dönüş süresinin yarı yarıya azaltıldığını söyledi. Başkan Uysal, parkın sadece güneş enerjisiyle aydınlatılması halinde yatırımın yaklaşık 7 yılda kendisini amorti ederken basit bir hidroelektrik santrali modeli olan değirmenle enerji kaybını en aza indirdiklerinin altını çizdi. Ümit Uysal, “Yaklaşık 3,5 yıl içinde parkın aydınlatılması için ödeyeceğimiz elektrik parası karşılığında uzun yıllar parkımızı aydınlatacak bir sistemi kurduk” dedi.

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