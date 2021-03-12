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Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu

DHA

Antalya 'Tek Nefes' İstiklal Marşı okudu


Mehmet ÇINARAlparslan ÇINARTolga YILDIRIMSüleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)İSTİKLAL Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı Antalya'nın farklı noktalarında aynı anda İstiklal Marşı seslendirilerek anıldı. İl genelinde 1727 okulda 250 bini aşkın öğrenci ve öğretmene devriye gezen polisler, adliyedeki sanıklar, belediyedeki zabıtalar, kavşaktaki senfoni orkestrası da eşlik etti.
Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, bu yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü nedeniyle il genelinde tüm okullarda saat 12.00'de İstiklal Marşı okundu. 'Antalya tek nefes' sloganıyla il genelinde 1727 okulda, koronavirüs nedeniyle kısıtlama dışında eğitimöğretime devam eden toplam 235 bin 711 öğrenci ve 25 bin öğretmenin katıldığı etkinliğe, birçok kamu kurum ve kuruluşuyla vatandaşlar da destek verdi. MeryemMustafa Ege Ortaokulu'ndaki törende Vali Ersin Yazıcı, protokol üyeleri ve öğrenciler, saatler 12.00'yi gösterdiğinde İstiklal Marşı'nı okudu. Vali Yazıcı, "Şu anda bütün Antalya'da saat 12.00 itibarıyla tüm okullarımızda kamu kurum ve kuruluşlarımızda hep birlikte İstiklal Marşımızı okuduk. İstiklal Marşımızın önemini ehemmiyetini tüm dünyaya duyurmak adına şehrimizin gösterdiği hassasiyeti, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün organizasyonunda hep birlikte gerçekleştirdik. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.
KAVŞAKTA SENFONİ ORKESTRASI
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin araçlarında da İstiklal Marşı seslendirildi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası kentin en işlek kavşağında İstiklal Marşı'nı canlı çaldı. Antalyaspor Kavşağı'ndaki Atatürk anıtı önünde toplanan orkestra, saat 12.00'de İstiklal Marşı'nı enstrümantal olarak seslendirdi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın performansına kavşakta duran bazı otomobillerde klaksonlarıyla destek verdi.
POLİS EKİPLERİ SELAM DURDU
Şehirde devriye gezen polis araçlarının hoparlöründen İstiklal Marşı çalınırken, görevli polisler de selam durarak marşı seslendirdi. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde İstiklal Marşı´nı seslendirirken, vatandaşlar eşlik etti, turistler de ilgiyle izledi. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Deniz Polisi, Yat Limanı'nda İstiklal Marşı okudu. Şehit Emniyet Müdürü Uğur Gökcan botu ve deniz polisi botu ile saygı duruşunda bulunan polislere İstiklal Marşı okunurken, tekne sahipleri de eşlik etti.
SANIK, POLİS VE AVUKAT
Antalya Adalet Sarayı'nda, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Saatler 12.00'yi gösterdiğinde adliye koridorlarındaki hoparlörden İstiklal Marşı çalındı. Marşın çalınmasıyla birlikte adliyede adeta hayat durdu. Ayağa kalkan sanık, tanık, polis ve avukatlar ile tüm adliye personeli hep bir ağızdan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marş olarak kabul edilmesinin 100. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.
Antalya'daki belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarında da saatler 12.00'yi gösterdiğinde bütün personel hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Çevredeki evlerde oturanlar da balkonlarından eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINARAlparslan ÇINARTolga YILDIRIMSüleyman EKİN
2021-03-12 13:56:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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