Vali Yazıcı: " Antalya yeni rekorlar kıracak" Pandemi sonrası bölgesel kalkınma toplantısı

Türkiye Belediyeler Birliği'nin 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nın 4'üncüsü Antalya'da düzenledi. Toplantıya katılan Vali Yazıcı, bu zorlu pandemi sürecini en kısa sürede geride bırakıp Antalya’da yeni rekorlar kıracaklarını ifade etti. Konuşmasının sonunda 12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü’nün 100. yıldönümüne değinen Vali Yazıcı; “Biz güçlü bir devlet, güçlü bir milletiz. Türkiye inşallah süper lige doğru ilerliyor. Pandemi ve benzeri durumlar bizi durduramaz." diye konuştu

Yaşanan pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve sonrasında bölgesel kalkınmaya yönelik atılacak adımların istişare edildiği Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantısının dördüncüsü Antalya’da yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin sözlerine bölgenin çok özel bir yer olduğunu belirterek bu güzelliklerin dünyaya daha iyi anlatılması gerektiğini kaydetti. Turizmin başkenti, şehirlerin en güzeli Antalya’da olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden TBB Başkanı Şahin; “ Belediyeler Birliği bünyesinde ortak sorunlara ortak çözüm bulmak için çalışıyoruz. Bir yıl önce bunu bize anlatsalardı kâbus mu görüyoruz derdik. Bugün yaşadığımız tüm sorunlar bir sonuç. Bu sonuca gitmemek için yapılması gerekenler var. Bugün bu sonuca gitmemek için dünyanın bu sorunlarla baş etmesi için öze dönmemiz lazım. Bizim görevimiz o kadar önemli ki herkesin yaşamına dokunabilmek için büyük bir fırsatımız var." dedi.



Değişime Ayak Uydurmalıyız

Her bölgenin farklı güçlü tarafları olduğunu söyleyen TBB Başkanı Şahin, "Özellikle turizmde pandemiden sonra kurulacak yeni bir dünya var. Bu dünyaya hazır olmamız gerekiyor. Şehir ekonomisini, ülke ekonomisini yönetmek gibi üzerimizde bir vebal var. Her bölgenin ayrı güçlü tarafları var. Turizm ülkenin kaderi. Pandemiden sonraki turizmde ne yapacağımıza bakmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde değişime ayak uydurmamız ve yapmamız gerekenler var. Turizmde akıllı, güvenli ve sağlıklı turizm çok daha önemli hale geldi.” diye konuştu.



Yenilenmezsek Yeniliriz

Yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanılması gerektiğini belirten TBB Başkanı Şahin; "Turizmdeki bu trende adapte olmamız gerekiyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Artık ne kadar kültürel mirasınız var ne kadar antik kentiniz ne kadar toprağınız var bunlar önemli. Tarımı akıllandırmak, tohumu ataya dönüştürmek gibi üzerimizde bir sorumluluğumuz var. Ya bu dünyayı cennete dönüştüreceğiz ya da çocuklarımıza bırakacağımız bir dünya kalmayacak. Pandemi başlamadan akıllı şehirleri çalıştık. Yeni dönemde neler yapmalıyız bunları konuşacağız. En önemli başlıklarımızdan birisi de turizm ve tarım olacak. Kendi sistemimizi sertifikalandırmamız, dünyanın diline dönüştürmemiz gerekiyor.” İfadelerini kullandı.



Tarihte Benzer Olaylar Yaşanmış

Turizmin başkenti Antalya’da toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade ederek sözlerine başlayan Vali Ersin Yazıcı; “11 Mart itibariyle pandemide bir yılı geride bıraktık. Dünya tarihinde benzer olaylar hep yaşanmış. Gelişen teknoloji gelişen imkânlar insanlığın geldiği bu önemli nokta maalesef ki bazı şeyleri engellemeye yetmiyor. Dolayısıyla biz bunlara hazırlıklı olarak yaşamımıza devam etmek durumundayız. Bütün dünyayı etkisi altına alan, insanlığı tehdit eden büyük bir zorlukla karşı karşıyayız. İnşallah da bitirmek üzereyiz. Bu virüsün sadece ülkemizde, sadece Antalya’mızda bitmesi yetmiyor. Bütün dünya da, özelliklede yakın coğrafyalarımızda biran önce bitmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.



Pandemi Sonrası Kalkınmada Belediyeler Önemli

Pandemi sonrasında belediyelere daha fazla görev düştüğünü söyleyen Valisi Ersin Yazıcı; "Karşımızda büyük bir güçlük var ve bitirmek üzereyiz inşallah. Göreve başladığımda çok kötü bir turizm sezonu geçirdik. Bu sene için ümitliyiz, sektör temsilcileri umutlu. Bütün dünyayı buraya davet ediyoruz. Antalya Türkiye'deki turizm gelirlerinin 3'te 1'ini sağlayan şehir. Pandemiden insanımıza güvenerek çıkacağız. Belediyelerimizin buna bir altyapı hazırlaması gerek. Antalya'da rekor üstüne rekor kırmak istiyoruz. Bu yıl olmasa da bu rekorları inşallah kıracağız" dedi.



Türkiye Dünyanın Süper Liginde Olacak

Konuşmasının sonunda 12 Mart İstiklal Marşımızın Kabulü’nün 100. yıldönümüne değinen Vali Yazıcı; “Biz güçlü bir devlet, güçlü bir milletiz. Türkiye inşallah süper lige doğru ilerliyor. Pandemi ve benzeri durumlar bizi durduramaz. Biz güçlü insan kaynağıyla hedefleri, vizyonu olan bir toplumuz. 2000 yıllık devlet geleneği ve büyük bir millet olmayla yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah Türkiye dünyanın süper liginde olacak ve bunu tüm vatandaşlarımızla birlikte başaracağız. Bu zorlu günler en kısa sürede geride kalacak.” dedi.

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