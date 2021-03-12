Mavi Kelebekler galibiyet için Aksaray'da

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde deplasmanda karşılaşacağı Aksaray Belediyesi maçından galibiyetle dönmek istiyor.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi 18’inci hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Aksaray Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. 13 Mart Cumartesi günü Aksaray Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak. Aksaray BelediyesiKonyaaltı Belediyespor karşılaşmasını Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz ikilisi yönetecek. Aksaray maçı hazırlıklarını tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, Aksaray’a hareket etti. Son idmanını Aksaray’da yapacak Mavi Kelebekler, maçtan galip ayrılmak istiyor.

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, geçen hafta Görele karşısında sahaya yansıttıkları takım oyununu, Aksaray karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi. Birol Ünsal, “Bireysel performansların yanında takım olarak istediğimiz oyunu oynayınca kazanamayacağımız maç yok. Aksaray’dan puanla dönmeliyiz. Ligde son haftalara girilirken, kazanacağımız her maç bizim için önemli. Antalya’ya puanla dönmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.