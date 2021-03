'Falezlerı ışıklandırmayın, trafiğe kapatın' (2)

KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Parkı, Yavuz Özcan Parkı ve Yat Limanı ile Karaaalioğlu Parkı'nı içine alan 3 bin 400 metrelik falezleri ışıklandırma projesiyle ilgili kent dinamikleri de özellikle çevre ve kent estetiği üzerine ilgili bilim insanlarının mutlaka dinlenilmesi gerektiği önerisinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 10 Ağustos 2020 tarihli duyuruda Resmi Gazete'de de yayımlanan karara göre, Lara kıyı bandının koruma statüsü Birinci Derecede Doğal Sit Alanı'ndan Nitelikli Doğal Koruma Alanı'na (NDKA) dönüştürüldü. MuratpaşaKonyaaltı falezleri de yine aynı şekilde Nitelikli Doğal Sit Alanı iken, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi. Bu kararla hem kıyı bandı hem de falezlerdeki koruma şartları daha da ağırlaştırıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilgili birim yetkilileri bu kararla birlikte, özellikle falezlerin daha iyi korunacağı ve zorunlu alt yapı hizmetleri dışında, tek bir çivi dahi çakılamayacağını söyledi.

DOĞA KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ DE HAREKETE GEÇTİ

Falezlerdeki ışıklandırma projesiyle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü de yetkili olduğu yaban hayatına ilişkin tehlikeler nedeniyle harekete geçti. Falezlerin Kesin Korunacak Hassas Alan olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yetkili kurum olduğuna dikkati çeken DKMP yetkilileri, yaban hayatı açısından ise DKMP'nin müdahale hakkı olduğunu kaydetti. Projenin falezlerdeki yaban hayatına etkileri konusunda inceleme başlatıldığı açıklandı, "Yaban hayatı açısından eğer bir tehlike, tehdit sözkonusu ise biz devreye gireriz" denildi. Ayrıca bu konuda Büyükşehir Belediyesi'ne uyarıda bulunulacağı ve eğer böyle bir çalışma yapılacaksa, bilimsel temellere dayandırılan, oradaki yaban hayatına zarar vermeyeceğine dair gereken ispatların sunulması, gerekli bilimsel raporun alınması gerektiği ifade edildi.

ATSO 2007'DE DÜŞÜNÜP VAZGEÇMİŞ

Diğer yandan kentin önemli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de projeye ilişkin, mutlaka çevreci kuruluşların dinlenmesi gerektiğini savundu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, bu projeyi ATSO olarak 2007'de düşündüklerini belirterek, "Ama orada yaşayan hem endemik bitkiler hem de Akdeniz foku, yarasalar ve kuş türleri gibi diğer canlılar dolayısıyla vazgeçtik. Bu konu mutlaka çevrecilerle konuşulmalı, herhangi bir etkisi olmayacaksa iyi, ama çevreci kuruluşlarla görüşülerek yapılması gerekiyor. Şu anki durum çevre faktörü önemli ve konuşularak karar verilmesi gerekir. Doğal ortamın rahatsız edilmemesi gerekiyor" dedi.

FALEZLERİN DOĞAL VARLIĞI KORUNMALI

Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Manavoğlu, falezleri ışıklandırma fikrinin geçmiş dönemlerde de gündeme gelen, 'doğal yaşama zarar verir' düşüncesiyle uygulanmayan bir proje olduğunu söyledi. Manavoğlu, "Burada bizim hassasiyetimiz şehrin en önemli kimlik öğelerinden olan falezlerin doğal varlığını korumak, buradaki doğal yaşamın sürdürülmesidir. İklim değişikliğinin etkilerini hissettiğimiz günümüzde ekolojik dengeye zarar verecek her türlü yapay müdahaleden kaçınmamız gereklidir. Kentin daha acil çözülmesi gereken konuları dururken bu ışıklandırmanın kente ve kentliye ne gibi bir faydası olacak sorgulanması gerekir" diye konuştu.

EKOLOJİK DENGE KIRMIZI ÇİZGİ

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, görüntü olarak bu tür şeylerin şehrin cazibesini artıracağını belirterek, "Falezler ciddi anlamda bir değer bizim için fakat, elbette ki bunu göstereceğiz diye bunun içerisinde dünyada neredeyse sadece bizde olan Akdeniz foku, yarasa gruplarını tehlikeye atacak, kaş yapacakken göz çıkartamayız. Bunu hiçbir zaman yapamayız, ekolojik dengeyle ilgili bireysel olarak da kırmızı çizgim var. O nedenle bu kısımları uzmanlara danıştıklarını düşünmek istiyorum. Danışılmadıysa bu büyük bir yanlış elbette. Daha önce STK'larla bu konuyla ilgili bir araya gelineceği de söylenmişti ama gelinmedi, en azından ben böyle bir teklif almadım" dedi.

TELEFERİK PROJESİ DE VAR

Bununla entegre bir de teleferik projesi olduğundan da bahseden Ege, "Mirador'dan Atatürk Parkı'nda bitecek şekilde bir hat var. Böyle bir görsel zenginliğin olması elbette düşünülmüş olabilir. Aslında yıllardır var olan bir şey ve görüş alındı ve itirazlar edildi. Kötü bir şey değil ama uçaktan baktığımızda gece Antalya'ya inerken gerçekten gözümüzü kanatacak bir görüntü olmamalı ya da akşamları tekne turu yapan insanların. Görsel olarak diyorum, diğer kısmı hiç konuşmak bile istemiyorum, uzmanların görüşü alınmalı ve hayırsa hayır, evetse evettir. Ama görsel olarak da doğal ışıklar, çok soft renkler, seçilmelidir. Elbette ki o görseldeki gibi bir görüntüye belediyenin de hiçbir şekilde evet diyeceğini düşünmüyorum, olmaz yani" şeklinde konuştu.

UÇAKLARIN İNİŞ ROTASINDA

Projenin kötü niyetli olmadığı belirten turizmci Recep Yavuz, "Falezler uçakların iniş rotasında ve rengarenk olması beni etkilemezdi ama çevrecileri dinlemek lazım. Çevrecilerin verdiği bilgiler çok değerli. Belki daha soft ve sade bir şekilde ön plana çıkartarak, oradaki habitatı korumamız doğru olur. İyi niyetli bir çalışma ama biraz bilinçsizce olmuş gibi, bu işlerde hep çevrecileri dinleyerek ilerlemekte yarar var. Bir gün şelalenin kuruması veya bir gün artık fokların burada olmamasının verdiği acı veya ıstırap oradaki ışıklandırmanın verdiği zevkten kat kat daha ağır olur. O yüzden çevrecilerle birlikte bu işlerde ilerlemekte fayda olur. Aydınlatılsın ama daha soft ve rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır" dedi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar ise Antalya'nın özel bir şehir olduğunu belirterek, "Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı, evrensel bir şehir. Tüm dinamiklerin estetik, çevre dinamiklerinin tamamının olumlu görüşü olmadan ve konsorsiyum sağlanmadan yerel yönetimlerin bu tip girişimlerin yapılmamasının önemli olduğu, dolayısıyla istişare kültürünün böyle bir evrensel şehre en yakışan durum olacağı ve bu hassasiyetin korunması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÖCEK: HER ŞEYİ DÜŞÜNDÜK

Falezlerin ışıklandırılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, "Eleştirenler projenin detaylarını bilmiyor. Falezlerin ve orada yaşayan hayvanların zarar görmemesi için her şeyi düşündük. Uzmanların bize sunduğu her görüşü dikkate alıyoruz. Zaten biz dikkate almasaydık yetkili kurumlar projeye onay vermezdi. Doğayla uyumlu bir proje ile kentimizi güzelleştireceğiz. Falezlerde Antalya'ya yakışan ışıl ışıl bir görüntü ortaya çıkacak. Projenin değeri 10 milyon lira" dedi.

İlgili tüm kurumlardan gerekli izinlerin alındığını belirten Başkan Böcek, "Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkilileri bölgede inceleme yaptı ve projeye önceki gün onay verildi. Bölge Koruma Kurulu üyeleri ilk etap tamamlandığında tekrar inceleme yapacak. Projede taahhüt edilenin dışında bir uygulama görülürse düzeltilmesi istenecek. Eğer ilk etaba onay verilirse ikinci etaba geçip aynı şekilde onu da tamamlayacağız" diye konuştu.

Proje hazırlanmadan önce uzmanlar tarafından hassas ölçümler yapıldığını, projektörlerin renginden voltajına, hayvanlara etkisinden ışığın hangi yöne baktığına ve konumuna kadar her detayın projeye işlendiğini kaydeden Başkan Böcek, ışıklandırma ihalesini alan firmanın, alt yapıyı kurmaya başladığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

