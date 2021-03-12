Antalya adliyesin hep bir ağızdan İstiklal Marşını okundu

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Antalya Adliyesinde tüm personelin ve vatandaşların katılımıyla aynı anda İstiklal Marşı okunarak kutlandı.

Adliyede bulunan anons sisteminden İstiklal Marşının okunmasıyla tüm Hakimleri, Cumhuriyet Savcıları, Avukatlar ve Adalet personel ile adliyede bulunan vatandaşlar bulundukları yerde ayağa kalkarak İstiklal Marşının okunmasına hep birlikte eşlik etti. Ayrıca günün anlam ve önemine binaen Mehmet Akif Ersoy, Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı görseli Adliye zemin katında bulunan ekranda yansıtıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İstiklal Marşının 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marş olarak kabul edilmesinin 100. yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek " İstiklal Marşımız milli mücadele ruhunu, Türk Milleti’nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmakta, özlü dizeleriyle milletimizi ortak düşünce ve duygularda buluşturmakta, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı güçlendirmektedir. Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızla yüce milletimizin Kurtuluş Savaşında gösterdiği azmi, bağımsızlık aşkını, hür yaşama iradesini en güçlü şekilde ifade ederek, milletimizin cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmini en güzel şekilde ölümsüzleştirmiştir. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.” dedi.

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