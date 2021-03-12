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Falezlerdeki ışıklandırma projesine yarasa uzmanından uyarı: “Yarasaların beslenme davranışları değişebilir” Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümünde Yarasa Ekolojisi üzerinde çalışan Uzman Biyolog Devrim Yetkin: "Işık onların ekolojilerini değiştiriyor, özellikle beslenme davranışlarını” "Işık kaynakları böcekleri çektiği için, burada da yarasa aktivitesi artmış oluyor. Dolayısıyla yüksek ışıklı kaynaklarda aktivite oranını ve ekolojik olarak davranışlarını değiştirebiliyor"

İHA

Falezlerdeki ışıklandırma projesine yarasa uzmanından uyarı: “Yarasaların beslenme davranışları değişebilir” Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümünde Yarasa Ekolojisi üzerinde çalışan Uzman Biyolog Devrim Yetkin: "Işık onların ekolojilerini değiştiriyor, özellikle beslenme davranışlarını” "Işık kaynakları böcekleri çektiği için, burada da yarasa aktivitesi artmış oluyor. Dolayısıyla yüksek ışıklı kaynaklarda aktivite oranını ve ekolojik olarak davranışlarını değiştirebiliyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından falezlerin ışıklandırılacağına yönelik proje bazı bilim uzmanlarının tepkisini çekti. Bölgede yarasa ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Akdeniz foklarının bulunduğuna işaret eden uzmanlar, ışıklandırmayla birlikte özellikle yarasaların beslenme davranışlarının değişebileceğine işaret etti. Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümünde Yarasa Ekolojisi üzerinde çalışan Uzman Biyolog Devrim Yetkin, "Işık kaynakları böcekleri çektiği için, burada da yarasa aktivitesi artmış oluyor. Dolayısıyla yüksek ışıklı kaynaklarda aktivite oranını ve ekolojik olarak davranışlarını değiştirebiliyor. Işık onların beslenme davranışlarını değiştirebilir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dünyaca ünlü falezlerine ışıklandırılma projesi yapılması planlanıyor. Projenin bin metrekarelik ilk etabında Yavuz Özcan Parkı, Yat Limanı, Karaalioğlu Parkı ve Atatürk Parkı falez bandında aydınlatma sistemi kurulması, ikinci etapta ise Yat Limanı’nda yaklaşık 650 metre, Atatürk Parkı kısmındaki falezlerde ise bin 750 metrekarelik alanda ışıklandırmayı kapsadığı belirtiliyor.
Projenin gündeme gelmesinin ardından bazı uzmanlarının tepkisini çekti. Bölgede yarasa ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Akdeniz foklarının bulunduğuna işaret eden uzmanlar, ışıklandırmayla birlikte özellikle yarasaların beslenme davranışlarının değişebileceğine işaret etti.

“Bilim insanlarının filitresinden geçirilmesi gerekiyor”
Antalya’nın geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, kentin doğal güzellikler yönünden kadim olduğunu ve bu güzelliklerden bir tanesinin de falezler olduğunu söyledi. Falezlerin turizm amaçlı dünyaya tanıtılmasını önemsediklerini belirten Çeltik, ancak falezler üzerinde yapılacak olan projelerin çevreye, doğaya ve insana zarar vermemesi adına bilim insanlarına danışılarak filtreden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Çeltik, şunları söyledi:
“Geçmişte falezlerin kıymeti bilinememiştir, şuanda da bilinmiyor. Üzülerek söylüyorum ki; yakın gelecekte de kıymeti bilinemeyecekmiş gibi görünüyor. Falezler nasıl Antalya için özelse, dünya için de önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Ev sahipliği yaptığı fok balıkları ve yarasalar için de çok özel bir yere sahip. Bu tür projeler yapılırken, çevreye, doğaya ve insana zarar vermemesi için, bilim insanların fitresinden geçirilmesini önemsiyor ve yetkililerin bu konuda hassasiyete davet ediyoruz.”

Yarasa uzmanı “Beslenme davranışları değişebilir”
Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümünde Yarasa Ekolojisi üzerinde çalışan Uzman Biyolog Devrim Yetkin de yarasaların falezlerdeki mağaraları tüneme alanı olarak kullandığını belirterek, “Yaşam alanları genelde falezler bölgesi ve gece beslenmeye çıkıyorlar. Bu uzun çaplı bir proje. Tüneme alanlarından kesin geçeceğini düşünüyoruz. Işık kaynakları, gececil canlılar oldukları için doğrudan yaşadığı alana bir ışık kirliliği girmiş oluyor. Bu da onları ne denli etkileyecek, tam olarak bilemiyoruz. Dolayısıyla önceden incelenmesi gerekiyor. Işık onların ekolojilerini değiştiriyor, özellikle beslenme davranışlarını. Küçük yarasalar dediğimiz böcekçil yarasaların özellikle. Işık kaynakları ve beslenme davranışları açısından etkileşim oluyor. Örneğin ışık kaynakları böcekleri çektiği için, burada da yarasa aktivitesi artmış oluyor. Dolayısıyla yüksek ışıklı kaynaklarda aktivite oranını ve ekolojik olarak davranışlarını değiştirebiliyor” dedi.
Yetkin, yapılacak ışıklandırmanın miktarı ve tüneme alanına yakınlığına göre yarasaların bulundukları alanı terk edebileceğini de dikkati çekerek, “İncelenmesi gerekiyor. Böyle bir hat çekilecekse de uzmanlarca kontrol edilmesi gerekiyor. Buraların sadece insanlara ait olmadığını düşünerek, doğal bir habitat içerisinde tüm türlerle ortak etkileşim içerisinde yaşamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan tepkiler sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in uzmanların sunduğu tüm görüşleri dikkate aldıklarını ve projenin detaylarında her şeyi düşündüklerini belirterek, bölgede yaşayan hayvanların zarar görmeyeceği yönünde bilgi verdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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