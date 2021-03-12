Alanya’da zorlu yollarda 101 sporcu pedal çevirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde Karaburun MTB Cup yarışları 101 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Karaburun MTB Cup Yarışları 101 sporcunun katılımıyla tamamlandı. İncekum Orman araştırma istasyonu içerisinde yapılan yarışlarda Elit erkeklerde birinci Viktor Koretzky olurken elit kadınlarda Tereza Tvaruzkova oldu. Elit erkekler yarışının birincisi Viktor Koretzky, ikincisi Bartlomiej Wawak ve üçüncüsü Dmytro Titarenko oldu. Elit kadınlarda ise birinci Tereza Tvaruzkova, ikinci Barbara Benko, üçüncü Kristina Ilina oldu.

Genç erkekler yarışında birinci Furkan Akcam, ikinci Timofey Khlopyanov, üçüncü Julian Burnet oldu. Genç kadınlarda Karolina Bedrnikova birinci, Elizaveta Romanovskaia ikinci ve Lora Oravecz üçüncü oldu.

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