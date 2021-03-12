Devrilen traktörün altında kalan sürücü kurtarılamadı

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Rıza Volkan Barut (29), jandarmanın kalp masajının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Serik ilçesi Burmahancı Mahallesi ile Çandır Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Rıza Volkan Barut´un (29) kullandığı 07 LEL 30 plakalı traktör, kontrolden çıkarak yol kenarındaki küçük sulama deresine devrildi. Barut, traktörün altında kaldı. Kaza yerine yakın bir evden gelen vatandaşlar, sürücüyü traktörün altından çıkardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, traktörün altından çıkan sürücüye kalp masajı yaptı. Sonrasında gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Barut´u Serik Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Barut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Rıza Volkan Barut´un cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-03-12 22:23:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.