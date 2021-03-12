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Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi

DHA

Husumetlisinden kaçtı, sığındığı apartmanda 'hırsız' zannedilince darbedildi


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde husumetlisinden kaçıp, sığınmak için girdiği apartmanda kapıları zorlayan Hüseyin Soykan (25), apartman sakinleri tarafından hırsız zannedilerek darbedildi.
Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 93 Sokak´taki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, husumetlisinden kaçan Hüseyin Soykan, 4 katlı binaya girdi. Can havliyle kapıları zorlayan Soykan'ı, apartman sakinleri hırsız sanınca tartışma çıktı. İddiaya göre, çıkan tartışmada apartman sakinleri, Soykan´ı darbedip, kapıdaki bir masanın üzerine yatırdı. Gürültüyü duyan diğer apartman sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Darptan dolayı konuşmakta zorluk çeken, elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Soykan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Soykan'ı darbettiği iddia edilen apartman sakinlerini, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-03-12 23:43:23

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