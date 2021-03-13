Bakla tarlasında bin 569 kök kenevir ele geçirildi

Antalya’nın Aksu ilçesinde tarlasındaki baklaların arasında bin 569 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili tarla sahibi gözaltına alındı.

Aksu ilçesi Gökdere Mahallesinde bir kişinin tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği duyumunu alan Jandarma ekipleri, Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile birlikte şüpheli A.K.’nin (41), ev ve tarlasında arama gerçekleştirdi. Narkotik köpeğinin de destek verdiği aramalarda A.K.’ye ait tarladaki bakla bitkilerinin aralarında dikilmeye hazır şekilde bin 569 kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.