Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı



Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)ANKARA'da, sosyal medya hesaplarından ulaştıkları kişileri internet sitelerindeki bahislere ilişkin 'tüyo' vererek dolandırdıkları belirlenen B.A. ile E.Ö. polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. B.A'nın kullandığı bilgisayar sisteminde milyonlarca vatandaşa ait kişisel veriler ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, dolandırıcılık olaylarına ilişkin gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin B.A ve E.Ö. olduğu, ikilinin nitelikli dolandırıcılık yaptığı saptandı. Şüphelilerin suç kayıtları ile ilgili yapılan araştırmada ise B.A'nın 39, E.Ö'nün 24 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda iki şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmaları ve operasyonda ele geçirilen deliller, yakalanan şüphelilerin işlediği birçok suçu da açığa çıkardı. Sosyal medya hesaplarından ulaştıkları kişileri internet sitelerindeki bahislere ilişkin ellerinde sağlam tüyo bulunduğunu söyleyerek kandıran şüphelilerin önce kapora aldıkları, sonra kazandıklarını söyleyerek bu kişilerden 'vergi' ve 'avukat' ücreti adı altında para istedikleri tespit edildi. Bu yöntemle 'kupon' dolandırıcılığı yapan şüphelilerden B.A'nın bilgisayarında milyonlarca vatandaşa ait kişisel veriler de ele geçirildi. Şüphelinin bu bilgileri bir taraftan suç işlemek amacıyla kullandığı, diğer taraftan sadece bilgisayar korsanları tarafından kullanılan ve yöneticisi olduğu internet sitelerinde sattığı belirlendi.

SAHTE SÜRÜCÜ BELGESİ BASMIŞLAR

Operasyonda şüpheliler ile çok sayıda dijital materyal dışında kimlik kartı, banka kartı kartı ve özel güvenlikli yerler için kullanılan giriş kartlarının basımında kullanılan makine ve post ile sahte para kontrolü yapan cihazlar ele geçirildi. Kimlik ve banka kartlarının basımı amacıyla kullanılan cihazda yer alan Termal Ribbon (negatif kartuş) üzerindeki basım kalıntıları üzerinden özel teknikler kullanarak inceleme yapan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, birçok özel kuruluşa ait kurum kartı, kimlik kartı ve banka kartlarının sahte olarak üretildiğini tespit etti. Şüphelilerin söz konusu makinaları kullanarak çok sayıda sahte sürücü belgesi bastığı da belirlendi. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren ekipler, sahte sürücü belgelerini satın alarak kullanan kişilerin yakalanması için de çalışmalara başladı.

Emniyette sorguları tamamlanan iki şüpheli 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi', 'Bilişim sistemlerinin aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Bilişim sistemlerine girme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' ve 'Sahte belge üretme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.A tutuklanarak cezaevine konulurken, E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Fatih POYRAZ

2021-03-13 12:09:05



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