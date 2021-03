Kumluca Belediyespor'da Ali Okur yeniden başkan

Kumluca Belediye Spor olağan kongresi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Pandemi kurulları çerçevesinde gerçekleştirilen kongrede tek liste ile yeniden başkan seçilen Ali Okur'un yönetim kurulu listesinde Serkan Ersoy, Alican Üge, Ramazan Güzel, Yılmaz Öncel ve Mustafa Öztürk yer aldı.



Güreş, futbol ve motor sporlarında hedef şampiyonluk

Yenilen ekibiyle güreş, futbol ve motor sporları branşlarında her zaman olduğu gibi şampiyonlukları ve kupaları hedeflediklerini söyleyen Kumluca Belediye Spor Kulübü Başkanı Ali Okur" Kumluca Belediye sporun hedefi her zaman zirve olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Kumluca belediye spor her zaman güveni temsil etmiştir ve verdiği sözlerin hep arkasında durmuştur, durmaya devam edecektir. Futbolda bu sezon süper amatör lig oynanmıyor. Maç eksiklerini kapatmaları için sekiz futbolcumuzu Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarına gönderdik. Gelecek sezon daha güçlü bir şekilde önce BAL ligine daha sonrada 3. Lige takımımızı çıkartmak için elimizden geleni yapacağız " dedi.



Güreşte özlem bitiyor

Kongre sonrası aldıkları en güzel haberin 16 Mayıs da Kumluca Güreşlerinin başlayacağı bilgisi olduğunu söyleyen Ali Okur , uzun bir aradan sonra ilk güreşlerin Kumluca'da yapılacak olmasının kendileri için büyük şans olduğunu ve öncelikle bu konuya odaklandıklarını kaydetti.

Seçim sonrası ziyaretlerini kulübün onursal başkanı olan Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ile başladıklarının kaydeden Ali Okur, " Önümüzde ki günlerde ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve ilçemizin iş adamlarını tek tek ziyaret edip projelerimizi ve hedeflerimizi anlatacağız, desteklerini isteyeceğiz. İnşallah hep birlikte daha güçlü olacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.