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(ÖZEL) Nisan ayında Rus turistlerle açılacak olan sezon Ramazan Bayramında Türk misafirlerle devam edecek Turizmcilerin umudu Rus ve yerli turistler POYD Başkanı Ülkay Atmaca: “ Yıllardır bu sektörün en vazgeçilmez parçası Türk misafirlerdir” "Beklentimiz 2020'nin en az iki katı" " Nisan ayında Rus turistlerle sezonu açarız, ardından Ramazan Bayramında Türk misafirlerimizi bekliyoruz"

İHA

(ÖZEL) Nisan ayında Rus turistlerle açılacak olan sezon Ramazan Bayramında Türk misafirlerle devam edecek Turizmcilerin umudu Rus ve yerli turistler POYD Başkanı Ülkay Atmaca: “ Yıllardır bu sektörün en vazgeçilmez parçası Türk misafirlerdir” "Beklentimiz 2020'nin en az iki katı" " Nisan ayında Rus turistlerle sezonu açarız, ardından Ramazan Bayramında Türk misafirlerimizi bekliyoruz"

Kademeli normalleşme süreci ile birlikte tesislerini açmak isteyen turizmciler, 2021 sezonuna hazır. 2020 yılının iki katı turist hedefleyen sektör, nisan ayında Rus turistlerle sezonu açmayı öngörüyor. Mayıs ayındaki Ramazan Bayramı'nda ise öncelik Türk misafirler olacak. Bu yıl öncelikle Rus turistler ile birlikte Türk misafirleri de beklediklerini söyleyen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Yıllardır bu sektörün en vazgeçilmez parçası Türk misafirlerdir. Türk misafirlerin de tatile olan özlemi, hasreti var” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından alınan kontrollü normalleşme kararları ile turizmin başkenti Antalya'da ekonomik faaliyetleri canlandırmak adına hareketlenmeler başladı. İşletmeler, aldıkları Güvenli Turizm Sertifikası ile 2021 sezonuna hazır olduklarını belirtirken bu yıl öncelikle Rus turistler ile birlikte Antalya, Türk misafirlerden de yoğun bir talep bekliyor.

“Kademeli olarak tesislerimizi açmak istiyoruz”
Kademeli olarak tesisleri açmak istediklerini söyleyen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “ Martın ortasına geldik artık. Sezona az bir süre kaldı. Kademeli olarak tesislerimizi açmak istiyoruz. Bunun içinde önceliğimiz kısa süreli çalışma ödeneğinin en azından birkaç ay daha uzatılması. Çünkü kısa süreli çalışma ödeneğinin uzatılması, tesislerin kademeli olarak açılmasını sağlayacak. Bu da sektörü daha dinamik hale getirecek. Geçen yıl açılmayan çok fazla tesis var. Bu tesislerin neredeyse tamamı Güvenli Turizm Sertifikası almak zorunda. Çünkü 1 Ocak’tan beri 30 oda ve üzeri tüm tesisler açılmadan önce Güvenli Turizm Sertifikasına sahip olmak zorundalar. Dolayısı ile geçen sene açılmayan tesisler, bu yönde hazırlıklarına başladılar. Yeni kademeli başlangıçta, kısa süreli çalışma ödeneğinin uzatılmasıyla birlikte kademeli olarak yavaş yavaş tesislerimiz açılmaya başlayacak” diye konuştu.

“Yıllardır bu sektörün en vazgeçilmez parçası Türk misafirlerdir”
Rusya’dan talep beklentisi içinde olduklarını hatırlatan Atmaca, kısa dönemdeki Nevruz döneminin tam olarak netleşmediğini kaydetti. Nisan ayında Rus pazarı ile sezona başlayacaklarını ön gördükleri bilgisini paylaşan POYD Başkanı Atmaca, "Mayıs’ta Ramazan Bayramı var. Yıllardır bu sektörün en vazgeçilmez parçası Türk misafirlerdir. Türk misafirlerin de tatile olan özlemi, hasreti var. İnsanlar pandemi döneminde çok sıkıldı. Özgürlüğü kısıtlandı, sağlığına çok dikkat etti. Bütün bunlar iç turizm hareketlerine hızlı bir ivme kazandıracak. Bununla ilgili seyahat acentaları, erken rezervasyon kampanyaları dışında çok avantajlı hale getirdiler. Şimdi ücretini ödeyip, süresiz iptal ediyorsunuz. Hiçbir kaybınız olmadan tatilinizi iptal edebiliyorsunuz. Bunlar çok büyük avantajlar haline geldi. Mayıs ayındaki Avrupa’da başlayacak seyahat yasaklarının kaldırılması ve özellikle İngiltere’nin açıkladığı 21 Haziran’daki pandemi koşullarının tamamen kaldıracak olması haberi ile birlikte Haziran ayında Avrupa ile devam ederiz diye düşünüyorum.2021 ile ilgili hedefimiz Kültür ve Turizm Bakanımızın da söylediği gibi en az 2020’nin 2 katı” şeklinde konuştu.

“Aşı pasaportu havada kalan bir konu”
Aşı pasaportu hakkında netleşen bir karar olmadığını söyleyen Atmaca, “Aşı pasaportu havada kalan bir konu. Avrupa Birliği bir takım şeyler yapıyor ama henüz ne içini doldurabildiler ne de net bir karar çıktı. Birkaç Avrupa Birliği ülkesi Aşı Pasaportu zorunluluğu getireceğini söyledi ama şuan için boş. Şimdiye kadar açıklanan ve kesinleşen net bir olay yok” ifadelerini kullandı.

“2021’in iyi geçmesi için elimizden geleni yapacağız”
Atmaca, Erdoğan’ın turizmi stratejik sektör ilan ettiğini belirterek, “Turizm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından stratejik sektör ilan edildi. Turizm sektörünün aşılanması Güvenli Turizm Sertifikası ile birlikte gelen yılda Dünyaya örnek olan uygulamayı bir adım daha öne çıkarır. Biz sektör olarak hazırız. Güvenli Turizm Sertifikası önderliğinde hem özel sektör hem kamu kurumları el ele verdik. 2021’in iyi geçmesi için elimizden geleni yapacağız” açıklamalarında bulundu.

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