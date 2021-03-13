Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - FTAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, FTAV Antalyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 20’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Hasan Hüseyin'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson, şut çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

27. dakikada Alanyaspor atağının sonunda kaleci Boffin, Babacar’a müdahale etti. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Sarper Barış Saka, Boffin’in müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Babacar, takımını öne geçirdi. 10

34. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Eren ceza sahası dışından kaleye vurdu, savunmada Tzavellas'a çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

39. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Mustafa Pektemek ceza sahası dışından şansını denedi. Kaleciden geri dönen topa yükselen Mustafa’nın ikinci vuruşunda kaleciyi geçen top fillerle buluştu. 20



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Sarper Barış Saka x, İsmail Şencan x, Mustafa Kürşad Filiz x

Alanyaspor: Marafona xx, Francois Moubandje xx, Giorgos Tzavellas xxx, Fatih Aksoy xx, Tayfur Bingöl xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Manolis Siopis xx, Khouma Babacar xxx, Salih Uçan xxx, Davidson xxx, Mustafa Pektemek xxx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Alpay Çelebi, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, El Mami Tetah, Adam Bareiro

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Eren Albayrak xx, Fedor Kudryashov xx, Naldo xx, Veysel Sarı xx, Nuri Şahin xx, Omar Imeri xx, Hakan Özmert xx, Dever Orgill xx, Gökdeniz Bayrakdar x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Mert Yılmaz, Ersan Gülüm, Ali Eren İyican, Amilton, Serdar Gürler, Sidney Sam, Lukas Podolski, JeanArmel Drole

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Babacar (dk. 27 pen), Mustafa Pektemek (dk. 39) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dever Orgill, Boffin, Hakan (Antalyaspor)

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