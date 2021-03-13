Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - FTAV Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 40’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Veysel orta sahanın gerisinden sert bir şut çekti. Top kaleci Marafona’dan geri dönerken Gökdeniz’in önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta gitti.

58. dakikada soldan gelişen Antalyaspor atağında Kudryashov ceza sahası içine ortaladı. İyi yükselen Naldo’nun kafa vuruşunda top kaleci Marafona’da kaldı.

69. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson, Nuri Şahin’den kaptığı topta ceza sahası içi sol çaprazından şansını denedi. Davdison’un şutunda top Veysel’e çarparak kornere gitti.

83. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Ceyhun’un pasıyla orta sahadan aldığı topu ceza sahası çizgisine kadar getiren Efkan, ayak içiyle topu aşırtarak ağlarla buluşturdu. 30

90+4. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası sol çaprazında topu alan Efkan, Ceyhun’a pas verdi. Ceyhun şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 40



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Sarper Barış Saka x, İsmail Şencan x, Mustafa Kürşad Filiz x

Alanyaspor: Marafona xxx, Francois Moubandje xx, Giorgos Tzavellas xxx, Fatih Aksoy xx, Tayfur Bingöl xx, Hasan Hüseyin Acar xx (Ceyhun Gülselam dk. 64 x), Manolis Siopis xxx, Khouma Babacar xxx (Efecan Karaca dk. 46 xx), Salih Uçan xx (Umut Güneş dk. 82 x), Davidson xx (Efkan Bekiroğlu dk. 82 xx), Mustafa Pektemek xxx (Adam Bareiro dk. 76 x)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Alpay Çelebi, El Mami Tetah

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Antalyaspor: Ruud Boffin x, Bünyamin Balcı x, Eren Albayrak x, Fedor Kudryashov x (Sidney Sam dk. 61 x), Naldo x, Veysel Sarı x, Nuri Şahin xx, Omar Imeri xx, Hakan Özmert xx (Amilton dk. 61 x), Dever Orgill x (Serdar Gürler dk. 78 x), Gökdeniz Bayrakdar x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Mert Yılmaz, Ersan Gülüm, Ali Eren İyican, Lukas Podolski, JeanArmel Drole

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Babacar (dk. 27 pen), Mustafa Pektemek (dk. 39), Efkan Bekiroğlu (dk. 83), Ceyhun Gülselam (dk. 90+ 5) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dever Orgill, Boffin, Hakan, Gökdeniz, Bünyamin Balcı (Antalyaspor)

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