Altın çileğin 100 gramı 15 TL

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın çileğin 100 gramı 15 TL

DHA

Altın çileğin 100 gramı 15 TL


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'de Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan altın çileğin hasadı başladı. Dünyanın en zengin lif oranına sahip ve antioksidan oranı yüksek olduğu belirtilen altın çilek, 100 gramlık paketlerde 15 TL'ye satılıyor.
Anavatanı Güney Amerika olan ve ticari adı İngilizce 'golden berry' sözünden çevrilen altın çilek, Antalya'da seralarda hasat edilmeye başlandı. Serik ilçesi Tekke Mahallesi'nde kontrollü tarım uygulamalarında Türkiye'nin önde gelen bir firmasının 5 dönümde üretimini yaptığı altın çilekler, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde süpermarketlerin raflarında yerini aldı.
100 GRAMI 15 LİRA
100 gramlık özel paketlerde 15 TL'ye satışa sunulan altın çileğin kilogram fiyatı ise 150 TL'yi buluyor. 100 gramlık bir pakette 13-14 adet altın çilek bulunuyor. Şubat ayı sonunda hasadına başlanan altın çileğin hasat süreci haziran ayı sonuna kadar devam ediyor. Bir dönümde ise ortalama 4 ton altın çilek elde edilebiliyor.
'DÜNYANIN EN ZENGİN LİF ORANINA SAHİP MEYVESİ'
Altın çileğin dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi olduğunu belirten firma satış direktörü Burak Akbulut, antioksidan oranı yüksek bir meyve olduğunu, ayrıca şeker oranı düşük olduğu için diyabet hastaları tarafından tercih edildiğini söyledi. Firma olarak yaklaşık bir yıldır altın çilek üretimine yönelik ArGe çalışmaları yaptıklarını ve 5 dönümlük serada bu yıl ilk üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Akbulut, "Anavatanı Güney Amerika olan bu ürün Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgesinde kapalı seralarda yetiştirilebiliyor" dedi.
ÇİÇEKTEN MEYVEYE DÖNÜŞÜYOR
İlk aşamada çok güzel bir çiçek olarak açan altın çileğin, yapraklarının küre şeklinde kapandığını ve içinde meyvesinin oluştuğunu anlatan Akbulut, "Yeşil olan dış yaprak kısmı sarardığı zaman hasadı yapılıyor. Şubat sonunda hasadımız başladı ve haziran ayı sonuna kadar süpermarketler ve manavlarda 100 gramlık paketler halinde satışına başlandı. Bir pakette yaklaşık 13-14 adet bulunuyor ve fiyatı da 15 TL" dedi.
SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI
C, B1, A vitaminleri ve demir içeren altın çilek, lezzet olarak ananasa benziyor. Parlak, altın renkli ve şekil açısından küreye benzeyen meyvenin kan dolaşımı ve metabolizmayı hızlandırdığı ifade ediliyor. Kilo vermek isteyenlerin de çokça tercih ettiği altın çileğin, içeriğindeki fitosterol ve antioksidan etkilere sahip olması gibi nedenlerle de kansere karşı koruyucu olduğu da iddia ediliyor. Sağlık açısından birçok yararı olduğu belirtilen altın çileğin içerisinde bulundurduğu 8 ayrı alkolidin, bitkisel kökenli ilaçların yapımında kullanıldığı da açıklandı.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-03-14 08:14:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ...
Ersun Yanal: “Dağınıklığımız yüzünden maçı alamadık”
YEREL HABERLER Ersun Yanal: “Dağınıklığımız yüzünden maçı alamadık”
Semih Tokatlı: “Her şey istediğimiz gibi gitti”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “Her şey istediğimiz gibi gitti”
Alanya’da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve ...
Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - FTAV Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - FTAV Antalyaspor: ...
Aytemiz Alanyaspor - Fraport- TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fraport- TAV Antalyaspor ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - FTAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - FTAV Antalyaspor: ...
İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı
YEREL HABERLER İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin ...
Mavi Kelebekler Aksaray’dan galibiyetle döndü
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler Aksaray’dan galibiyetle döndü
(Özel) Doğuştan buruları solunum yolları, burunları bulunmayan küçük kız kardeşlerin zorlu hayatı Antalyalı 13 yaşındaki ve 9 aylık iki kız kardeş Dünya’da 13 kişide görülen “arhinia” ile mücadele ediyor Dişleri olmadığı için katı gıda yiyemiyorlar, nefes almakta zorlanıyorlar Anne Naile Çetin: "Mutfağa bile giderken Erva için nefes almasını sağlayan özel emziği yüzüne bantlıyorum ki nefessiz kalmasın"
YEREL HABERLER (Özel) Doğuştan buruları solunum yolları, burunları ...
Güneşli hava virüsü unutturdu, sahil ve parklar doldu
YEREL HABERLER Güneşli hava virüsü unutturdu, sahil ve parklar doldu
Doğuştan burunsuz dünyaya gelen Amine ve kardeşi Erva aynı kaderi paylaşıyor
YEREL HABERLER Doğuştan burunsuz dünyaya gelen Amine ve kardeşi Erva ...
Masasını sandalyesini kapan sahile koştu 75 yaşındaki Suat amcanın denizde yüzerken verdiği konser alkış aldı
YEREL HABERLER Masasını sandalyesini kapan sahile koştu 75 yaşındaki ...
Turizmde aşı sevinci
YEREL HABERLER Turizmde aşı sevinci
Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, düğünlerini yaptı, jandarma çiçek hediye etti
YEREL HABERLER Driftli evlilik teklifinde ceza yiyen çift, ...
(ÖZEL) Nisan ayında Rus turistlerle açılacak olan sezon Ramazan Bayramında Türk misafirlerle devam edecek Turizmcilerin umudu Rus ve yerli turistler POYD Başkanı Ülkay Atmaca: “ Yıllardır bu sektörün en vazgeçilmez parçası Türk misafirlerdir” "Beklentimiz 2020'nin en az iki katı" " Nisan ayında Rus turistlerle sezonu açarız, ardından Ramazan Bayramında Türk misafirlerimizi bekliyoruz"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Nisan ayında Rus turistlerle açılacak olan ...
Saha Komiserleri Derneği'nde yeni dönem Genel kurul sonunda başkanlığa Harun Çakmak seçildi
YEREL HABERLER Saha Komiserleri Derneği'nde yeni dönem Genel kurul ...
Kumluca Belediyespor'da Ali Okur yeniden başkan
YEREL HABERLER Kumluca Belediyespor'da Ali Okur yeniden başkan
Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı
YEREL HABERLER Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca ...
(ÖZEL) Fiyatı altınla yarışan erik, hırsızların hedefi oldu Naylonları yırtıp seraya giren hırsızlar 40 bin lira değerinde erik çaldı Kameralara verilen zararla birlikte üreticinin zararı 65 bin lirayı buldu Erikler artık Rottveiler cinsi köpek tarafından korunacak
YEREL HABERLER (ÖZEL) Fiyatı altınla yarışan erik, hırsızların ...
Genç kız feci kazada hayatını kaybetti Kayalıklara çarparak takla atan ve 50 metre sürüklenen araçtan fırlayan sürücü genç kız, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Genç kız feci kazada hayatını kaybetti Kayalıklara ...
Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı
YEREL HABERLER Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca ...
THM Kadınlar Korosu’ndan “Kadın Ağzı Türküler” konseri
YEREL HABERLER THM Kadınlar Korosu’ndan “Kadın Ağzı Türküler” ...