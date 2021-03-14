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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez'in balık ve organik pazar inşaatı yükseliyor

İHA

Kepez'in balık ve organik pazar inşaatı yükseliyor

Kepez Belediyesi’nin, şehrin merkezi bir noktasındaki Fabrikalar Mahallesi’nde temelini attığı ve balığın uygun fiyatta satışının palanlandığı balık ile organik pazarın inşaatında yüzde 35’ler seviyesine gelindi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, 3. dönemi için vaat ettiği 123 projeden biri olan ve 30 Aralık’ta temeli atılan Kepez Balık Pazarı ile Organik Pazarı’nın mimari cephesi gün yüzüne çıkmaya başladı. Yüklenici firma, şehrin yemeiçme kültürüne ciddi bir katkı sağlayacak olan projenin inşaat çalışmalarının yüzde 35’ini tamamladı. Aynı zamanda ilçeye değer kazandıracak olan çarşının betonarme yapılarıda tamamlanma aşamasına geldi. Daha sonra tuğla duvarın örülmesine, çelik konstrüksiyon çatı sistemlerinin yapımına başlanılacak.

Bu pazarda sağlıklı beslenme var
Başkan Hakan Tütüncü, balıksırtı şeklindeki mimari projesiyle dikkat çeken Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazarı’nın, restoranları, dükkânları, arastası, şehrin en küçük boyuttaki camisiyle önemli bir sosyal yaşam noktası olacağını belirtti. Kepez Balık Pazarı ile Antalyalılara, sağlıklı beslenmede önemli bir rolü olan balığı uygun fiyatta sunacaklarının altını çizen Başkan Tütüncü, “Balık tüketimi, sağlık açısından önemli. Bu nedenle deniz ürünlerini, nezih bir ortamda uygun fiyat politikasıyla hemşehrilerimize sunalım arzusundayız. Hemşehrilerimiz, balık restoranlarının, balık satış noktalarının olacağı bu çarşı da, doğal ürünleri de satın alabilme imkânı bulacak. Şehrin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan balık pazarı ve organik pazar, hem sağlıklı beslenmeye bir katkı, hem de şehrimize artı bir değer sağlayacak.” açıklamasını yaptı.

Buluşma noktası olacak
Çarşının, yakınında alışveriş merkezleri ile DokumaPark’ın bulunduğunu anımsatan Başkan Tütüncü, “Hafta sonu alışveriş merkezlerine ve DokumaPark’taki etkinliklerimize gelen ciddi bir kitle var. Çarşımız, bu kitlenin daha farklı bir ortamda buluşmasına, güzel bir zaman geçirmesine de fırsat tanıyan bir eser olacak.” dedi.
Teslim süresi 350 takvim günü olan çarşı, Fabrikalar Mahallesi Şehit Barış Akkabak Caddesi’ndeki 12 bin 543 m2’ik belediye hizmet alanına inşa ediliyor.

Balık pazarına balık mimarisi
Çarşının mimarisi de çok özel olarak hazırlandı. Balıksırtına benzer mimari çizgilerine sahip çarşının dekorasyonunda çini sanatı kullanılacak. 5 bin 467 m2 inşaat alanından oluşan balıkçılar çarşısında çeşitli büyüklükte 6 adet balıkçı restoranı, 1 adet kafe, 1 adet alakart restoran ile 6 adet balık satış tezgâhı olacak. Organik Pazar da çeşitli büyüklükte 18 adet dükkân ile 18 adet satış tezgâhı bulunacak. Çarşıda 7 bin m2 büyüklüğünde otopark ile 105 m2 cami de hizmet verecek.

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