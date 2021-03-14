AK Parti’den 5 bin kitap bağışı

AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı, Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı’na 5 binden fazla kıymetli eser bağışladı.

Kepez Belediyesi’nin müze konseptindeki Cemil Meriç Kitaplığı için başlattığı bağış kampanyası devam ediyor. Eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığına, AK Parti Kepez İlçe Teşkilatı da kitap bağışında bulundu. AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayrak, 5 binden fazla seçkin eseri Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim etti. AK Parti Kepez ilçe teşkilatına bağışlarından dolayı teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Toplumumuzun çok değerli temsilcilerinin, toplumumuzun değişik kesimlerinin katkıları ile oluşturduğumuz harika bir kütüphaneye onlar da bugün güçlü bir destek verdiler. 5 binden fazla kitapla geleceğe ışık oldular. Gerçekten Antalya'nın en zengin kütüphanesini de başkanımızla, teşkilatımızla, arkadaşlarımızla birlikte vücuda getiriyor olmak bizler için büyük bir mutluluk vesilesi ”dedi.



Antalya’ya 5’nci kütüphane bize yakışır

“Bizden daha çok yaşayan eserler yaptıkça mutlu oluyoruz.” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Ve bizden daha çok yaşayacak eserleri yapmanın peşindeyiz. Birlikte, beraberce Antalya’ya nice eserler kazandırdığımız gibi, başkanımla birlikte inşallah bundan sonra Antalya'ya 5’nci kütüphaneyi yapmakta bize yakışacak. Onunla da ilgili de çok yakında başkanımla birlikte güzel müjdeler vereceğiz” diye konuştu.Başkan Tütüncü, konuşmasının sonunda Cemil Meriç Kütüphanesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda açılacağını da hatırlattı.



Dokuma Dünyanın çekim merkezi olacak

AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da, Dünya’nın çekim merkezi olacak olan Dokuma’da yine bir şaheser yükseldiğini söyledi. Bayraktar, “Aslında gelecek yüzyıllara ışık tutabilecek bir çalışmadır. Bu gelecek yüzyıllara ışık tutacak çalışmayı da, Kepez Belediye başkanımız Türkiye'de bir ilk olarak yapmış olduğu kitap kampanyası ile toplumun her kesimini buraya dahil etti. Toplumun her kesimi bu kütüphaneye sahip çıkma noktasında ‘Burada benim de bir kitabım var.’ deme noktasında yüreğini ortaya koydu. İşte birlikte başarmanın örneği de bu olsa gerek. Ben bu vesileyle Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'ye ve çok değerli ekibine kalbi şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Bizim de, çorbada tuzumuz olsun diye 5 binin üzerinde ana kademe kadın kolları, gençlik kolları hep birlikte, mahalle başkanlarımıza kadar burada kitaplarımızı şekillendirdik. Nice güzel eserlere imza atmayı rabbim hep birlikte bize nasip etsin “ dedi.

Cemil Meriç Kitaplığı’na geçtiğimiz günlerde AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı tarafından da 4 binden fazla kitap bağışında bulunulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.