Kadir İnanır, Demre'ye hayran oldu



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ÜNLÜ sinema sanatçısı Kadir İnanır, Antalya'nın Demre ilçesini ziyaret etti. Hemşehrisi ve dostu olan Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay'ı ziyaret için ilçeye gelen sanatçı İnanır, Demre'ye hayran olduğunu belirtti.

Sinema sanatçısı Kadir İnanır, hemşehrisi ve dostu Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay'ı ziyaret etmek için Demre'ye geldi. Muğla'nın Dalaman ilçesinden günübirlik Demre'ye gelen Kadir İnanır, önce Ertuğrul Günay ve eşi Gülten Günay'ı evinde ziyaret etti, ardından da Günay'la Demre'nin tarihi yerlerini gezdi. Likya Uygarlıkları Müzesi, Myra Antik Kenti ve Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni gezen İnanır ve Günay'a, antik kent ve müzeleri turunda Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin de eşlik etti.

Kadir İnanır, Likya Uygarlıkları Müzesi, Myra Antik Kenti ve Aziz Nikolaos Müzesi'ndeki eserler hakkında Müze Müdürü Sezgin ve eski Bakan Günay'dan tek tek bilgi alarak, sorular sordu. Yolda karşılaştığı gençlerle fotoğraf çektiren Kadir İnanır, onlarla bir süre de yürüdü. Fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Kadir İnanır, sahilde içtiği kahvenin arkasından Demre'den ayrıldı.

Kadir İnanır, "Bugün Ertuğrul Günay'ı ziyarete geldik. Dolayısıyla bu tarihi yerleri de onunla beraber dolaşmış olduk. Dehşet içinde çok güzel, çok etkili güzelliklerle, tarihi bir doku ile karşılaştık. Onun heyecanı içerisindeyiz. Çok mutluyum, hepsini gezdik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2021-03-14 12:06:26



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