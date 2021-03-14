Antalyaspor'un 13 maçlık serisi sona erdi

Süper Lig’de 13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen FT Antalyaspor’un serisi, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sona erdi.

FT Antalyaspor, Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı aynı kentin takımı Aytemiz Alanyaspor’a 40 mağlup oldu. Bu mağlubiyet ile kırmızıbeyazlıların ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Ligin ilk yarısında rakibine 20 yenilen Antalyaspor, ikinci yarıdaki maçı da 40 kaybetti.

Antalyaspor, ligin 15. haftasındaki Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik elde etmişti. Kırmızıbeyazlılar ligde art arda 7 maçtır da sahadan beraberlikle ayrılıyordu. Uzun bir aradan farklı mağlubiyet alan Antalyaspor, 2021 yılındaki ilk yenilisini de almış oldu. Ligde 36 puanda kalan Ersun Yanal'ın ekibi bir basamak düşerek 11. sıraya geriledi. Kırmızıbeyazlıların 30 hafta sonunda ligde 7 galibiyeti, 15 beraberliği ve 7 mağlubiyeti bulunuyor.

18 Haziran 2020'deki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını da rakibine karşı 40 kaybeden Antalyaspor, 17 Mart Çarşamba günü bir kez daha Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde karşı karşıya gelecek.

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