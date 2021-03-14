Doktorlar HayatPark’ta moral buldu Tenis turnuvasında dereceye giren doktorlar kupalarını aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doktorlar HayatPark’ta moral buldu Tenis turnuvasında dereceye giren doktorlar kupalarını aldı

İHA

Doktorlar HayatPark’ta moral buldu Tenis turnuvasında dereceye giren doktorlar kupalarını aldı

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Tabip Odası’nın işbirliğiyle HayatPark’ta düzenlenen tenis turnuvasında doktorlar moral buldu.
14 Mart Tıp Bayramı etkenlikleri kapsamında Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Tabip Odası, tenis turnuvası düzenlendi. HayatPark’ta gerçekleşen turnuvada 54 doktor mücadele etti. Tek erkekler, tek kadınlar ve tek erkekler usta kategorilerinde yapılan turnuva, final maçları ile sonra erdi. Turnuvanın finalini Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin ve çok sayıda davetli izledi. Maçlar sonrasında ise ödül töreni düzenlendi.
Törende konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her şeyin başının sağlık olduğuna dikkat çekti. Doktorlara seslenen Başkan Semih Esen, “Son bir yılda yaptığınız gizli kahramanlıklar ile insanların hayatındaki rolünüzün ne kadar önemli olduğunu gördük. İyi ki varsınız. İnsanlığa çok büyük katkınız oldu. Bu dönemde canı pahasına bu görevi yerine getiren tüm meslektaşlarınızı rahmetle anıyorum. Toplum adına sizlere teşekkür ediyorum. Son bir yılda çok fazla sosyal aktivite gerçekleştirilmedi. Güzel bir turnuva oldu. Kazananlar da kaybedenler de aynı masanın etrafında toplandı. Spordan da beklenen budur. Bu turnuvaya katılan tüm dostlarımızı tebrik ediyor, kutluyorum” dedi. Başkan Esen, Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin’e günün anısına plaket takdim etti.

"Zor bir yıl geçirdik"
Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin ise en uzun soluklu etkinliklerden birini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Zor bir yıl geçirdik. Geçen yıl bu dönemlerde pandemi ile karşılaştık. Bir yılda sağlık çalışanları çok yoruldu. İzin dahi yapmadan, çok riskli bir hastalıkla mücadelede en ön safta yer aldı. Böyle bir dönemde bu tür etkinlikler bizleri yaşamla buluşturdu. Çok teşekkür ediyoruz. Bu turnuvaya katılan tüm dostlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren doktorlara kupaları verildi. Tek kadınlarda Asuman Kaplan Algın birinci, Meltem Onaran ikinci ve Meltem Demir üçüncü oldu. Tek erkekler kategorisinde ise birinciliği Mehmet Ekinci, ikinciliği Bora Özpar, üçüncülüğü ise Levent Onaran elde etti. Tek erkekler usta kategorisi birincisi Tarık Fırıncı olurken, ikinci Terkan Demir, üçüncü ise Nazif Aksoy oldu. Ödül töreni toplu fotoğraf ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadir İnanır, Demre'ye hayran oldu
YEREL HABERLER Kadir İnanır, Demre'ye hayran oldu
Antalya'daki feci kaza baba oğlu hayattan kopardı: 2 ölü, 3 yaralı Lüks otomobille çarpışan otomobilde bulunan baba oğul hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'daki feci kaza baba oğlu hayattan kopardı: 2 ...
Muratpaşa'da sporda özel yetenek sınavına ücretsiz hazırlık kursu
YEREL HABERLER Muratpaşa'da sporda özel yetenek sınavına ücretsiz ...
Evin önünden çalınan kuzu bulunup sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Evin önünden çalınan kuzu bulunup sahibine teslim ...
AK Parti’den 5 bin kitap bağışı
YEREL HABERLER AK Parti’den 5 bin kitap bağışı
3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde iki modern üst geçit yapımı tamamlandı
YEREL HABERLER 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde iki modern üst geçit ...
5 bin dönümlük meyve bahçeleri kurtuldu
YEREL HABERLER 5 bin dönümlük meyve bahçeleri kurtuldu
Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi ...
Kepez'in balık ve organik pazar inşaatı yükseliyor
YEREL HABERLER Kepez'in balık ve organik pazar inşaatı yükseliyor
Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek oldu Bebek arabasındaki küçük kızına ağlamaması için verdiği telefonu çaldılar
YEREL HABERLER Kapkaççıların hedefi bu sefer 2,5 yaşındaki bebek ...
(Özel) Antalya'da mahallenin ürkek misafirleri Soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçisi sürüleri evlerin bahçelerine kadar indi Avlanması, evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri insanlarla adeta iç içe yaşıyor
YEREL HABERLER (Özel) Antalya'da mahallenin ürkek misafirleri Soğuk ...
(ÖZEL) Şampiyon Yörük kızı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Şampiyon Yörük kızı
Dalış noktaları sezona hazır
YEREL HABERLER Dalış noktaları sezona hazır
Altın çileğin 100 gramı 15 TL
YEREL HABERLER Altın çileğin 100 gramı 15 TL
Şampiyon Yörük kızı
YEREL HABERLER Şampiyon Yörük kızı
Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ...
Ersun Yanal: “Dağınıklığımız yüzünden maçı alamadık”
YEREL HABERLER Ersun Yanal: “Dağınıklığımız yüzünden maçı alamadık”
Semih Tokatlı: “Her şey istediğimiz gibi gitti”
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: “Her şey istediğimiz gibi gitti”
Alanya’da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve baskın Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu imalathanesine çevrilen eve ...
Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - FTAV Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 4 - FTAV Antalyaspor: ...
Aytemiz Alanyaspor - Fraport- TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fraport- TAV Antalyaspor ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - FTAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - FTAV Antalyaspor: ...
İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin soruşturma açıldı
YEREL HABERLER İmam eşinin çarşaflı derse girmesine ilişkin ...