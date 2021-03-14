Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 489'a yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 489'a yükseldi

DHA

Koronavirüs salgınında can kaybı 29 bin 489'a yükseldi


ANKARA, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 132 bin 425 testte, 13 bin 378 vaka ile 852 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 68 kişi ile toplam can kaybı 29 bin 489'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 132 bin 425 testte 13 bin 378 vaka, 852 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 516 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 35 milyon 126 bin 3, toplam vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, toplam vefat sayısı 29 bin 489, toplam ağır hasta sayısı 1392, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 701 bin 76 oldu.
Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı. DHA-Sağlık Türkiye-Antalya ANKARA,(DHA)
2021-03-14 22:54:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serik Belediyespor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: ...
Antalya'da kısıtlamada maskesiz dolaştılar
YEREL HABERLER Antalya'da kısıtlamada maskesiz dolaştılar
Çocuğun tehlikeli kanal eğlencesini hem kaydetti, hem de ‘maşallah’ diyerek destekledi
YEREL HABERLER Çocuğun tehlikeli kanal eğlencesini hem kaydetti, hem ...
Antalya’da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın maddi zarara neden oldu
YEREL HABERLER Antalya’da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın maddi ...
Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı / Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi ...
Yanal ve Antalyaspor, 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı
YEREL HABERLER Yanal ve Antalyaspor, 2021 yılındaki ilk yenilgisini ...
Antalya’da bin 700 turist rehberi sezonun açılmasını bekliyor Antalya Turist Rehberleri Odası Başkanı Hayati Korucu: “Önümüzdeki süreçten umutluyuz”
YEREL HABERLER Antalya’da bin 700 turist rehberi sezonun açılmasını ...
Kepez'e 10 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu
YEREL HABERLER Kepez'e 10 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu
Antalya'daki feci kazada öldüğü bilgisi verilen baba hastanede hayata tutundu Kazada genç adam olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı baba hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Antalya'daki feci kazada öldüğü bilgisi verilen baba ...
Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi ...
Çocuklar büyüklerini 60'lı yıllara götürdü
YEREL HABERLER Çocuklar büyüklerini 60'lı yıllara götürdü
Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın, ...
Tarımsal verimlilikte tehlike çanları BM Gıda ve Tarım Örgütü Ekonomi ve Yatırım Danışmanı Doç. Dr. Barış Karapınar: "1 derecelik sıcaklık artışı ortalama yüzde 6 verim kaybına neden oluyor" "3 derece sıcaklık artışında verim kaybının ne seviyede olacağını tahmin edin"
YEREL HABERLER Tarımsal verimlilikte tehlike çanları BM Gıda ve ...
Doktorlar HayatPark’ta moral buldu Tenis turnuvasında dereceye giren doktorlar kupalarını aldı
YEREL HABERLER Doktorlar HayatPark’ta moral buldu Tenis turnuvasında ...
Kadir İnanır, Demre'ye hayran oldu
YEREL HABERLER Kadir İnanır, Demre'ye hayran oldu
Antalyaspor'un 13 maçlık serisi sona erdi
YEREL HABERLER Antalyaspor'un 13 maçlık serisi sona erdi
Antalya'daki feci kaza baba oğlu hayattan kopardı: 2 ölü, 3 yaralı Lüks otomobille çarpışan otomobilde bulunan baba oğul hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'daki feci kaza baba oğlu hayattan kopardı: 2 ...
Muratpaşa'da sporda özel yetenek sınavına ücretsiz hazırlık kursu
YEREL HABERLER Muratpaşa'da sporda özel yetenek sınavına ücretsiz ...
Evin önünden çalınan kuzu bulunup sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Evin önünden çalınan kuzu bulunup sahibine teslim ...
AK Parti’den 5 bin kitap bağışı
YEREL HABERLER AK Parti’den 5 bin kitap bağışı
3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde iki modern üst geçit yapımı tamamlandı
YEREL HABERLER 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde iki modern üst geçit ...
5 bin dönümlük meyve bahçeleri kurtuldu
YEREL HABERLER 5 bin dönümlük meyve bahçeleri kurtuldu
Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Armatör Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi ...
Kepez'in balık ve organik pazar inşaatı yükseliyor
YEREL HABERLER Kepez'in balık ve organik pazar inşaatı yükseliyor