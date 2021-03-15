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Koronavirüs döneminde avokadoda talep patlaması

DHA

Koronavirüs döneminde avokadoda talep patlaması


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)KORONAVİRÜS salgınıyla birlikte doğal beslenmeye yönelen insanlar vitamin açısından da zengin meyveleri tercih etmeye başladı. Bunların başında da çok sayıda vitamini içerisinde barındıran ve eskiye nazaran birçok kesimin tüketmeye başladığı avokado geliyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde çok yoğun üretilen ve hem yurt içi hem de yurt dışına gönderilen avokado, koronavirüsle birlikte talep patlaması yaşadı.
Tüm dünyayı bir yıldan fazladır etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte insanlar doğal beslenmeye daha çok önem vermeye başladı. Koronavirüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmaya çalışan kişiler vitamini bol meyveler tüketmeye özen gösteriyor. Bunlardan birisi de Alanya'da da yoğun şekilde yetişen avokado. Avokado, içerisinde magnezyum, manganez, bakır, demir, çinko, fosfor, A vitamini, B1, B2 ve B3, C vitamini barındırıyor. Oldukça faydalı olan bu meyveye talep artarken, eskiden çok fazla bilinirliği olmayan avokado artık herkes tarafından bilinmeye ve tüketilmeye başlandı. Birçok faydası olan, ağırlıklı olarak şeker yerine, sağlıklı yağlar, bol miktarda vitamin, mineral ve antioksidan içeren avokado, koronavirüs döneminde de tüketimiyle enfeksiyon hastalıklarına da faydası olduğunu gösterdi.
'AVOKADO TÜKETİMİNİN COVİD ENFEKSİYONUNDA ÇOK FAYDASI VAR'
Alanya Anadolu Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Eyüp Berdan, "Avokado proteince zengin olan bir meyve. Covid-19 enfeksiyonunda çok faydası olan bir besindir. Avokadonun tek başına alınması tabii ki yeterli değil. Çilek gibi, yaban mersini gibi, nar gibi mor meyvelerle, soğan, sarımsak gibi doğal sebzelerle birlikte tüketildiğinde vücudun bağışıklığını arttırarak etki gösteriyor. Mutasyonlu virüste hastalarımız daha ağır geçirmeye başladı. Bundan dolayı avokadoyu ve diğer meyve ve sebzeleri tüketmemiz daha faydalı olacaktır" dedi.
'AVOKADONUN BİLİNİRLİĞİ ARTTI'
Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen de pandemi dönemiyle avokado satışlarının ülke genelinde arttığını belirterek, "Avokadonun tüketim alanı her geçen gün çoğalıyor. Biz avokadoyu önce bir tanıyalım dedik, onu tanıdığımız zaman onun 78 farklı hastalığa faydası olduğunu, içerisinde bulunan vitaminlerin, minerallerin ne kadar yüksek olduğunu gördük. Mesela C vitamini açısından sadece narenciyeyi düşünürken avokadoda da çok yüksek C vitamini olduğunu gördük. Tabii bu değerlerin yüksek olması avokadonun satışını her geçen gün arttırdı. Bilinirliği arttı" diye konuştu.
'PANDEMİ DÖNEMİNDE AVOKADOYA TALEP ARTTI'
Pandeminin bütün sektörlere zararı olduğunu ifade eden Sevilgen, şöyle konuştu:
"Tarıma biraz faydası oldu. Daha doğrusu tarımın ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Tarım ürünleri içerisinde de bize göre en yüksek tiraj yapan ürün de avokado oldu. Avokadoya talep her geçen gün artıyor. Geçen yılki üretimimizi ancak yakalayabildik. Üstüne çıkmamız gerekiyordu ancak belli sebeplerden dolayı tonajımız düştü. Bunun yanında geçen yılla bu yılın arasında adet başında 2-3 lira fiyat artışı oldu. Bu aşırı talepten dolayı oldu. Bir de koronavirüs hastalığı olunca, avokado panzehir gibi bir şey oldu. Çok faydası var. İstekler, talepler çok arttı."
İNTERNET SATIŞLARI ORTAYA ÇIKTI
Pandemi dolayısıyla pazar yerleri kapanınca avokado satışlarının birçok ürün gibi internet satışlarına döndüğünü de anlatan Sevilgen, şunları söyledi:
"Marketler belli saatlerde açıldı, kapandı ama ihtiyaç hiçbir zaman bitmedi. Bu da bize internet satışını ve hızını ortaya çıkardı. Özellikle Antalya'da, Alanya'da ve Gazipaşa taraflarında avokado üzerinden bir satış yoğunluğu oluştu. Bu hem tüketici açısından hem biz üreticiler açısından satılacak alanın daralması yerine daha da genişlemesi işimize geldi. Her iki taraf için de çok iyi oldu. Biz çok memnunuz."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-03-15 08:32:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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