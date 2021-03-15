Sokak ortasında bayıltan dayak 5 kişinin 1 kişiyi sokak ortasında tekme tokat dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı O anları kayda alan vatandaş, "Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar” diyerek kavgayı anlattı

Antalya’da 5 kişi, sokak ortasında bir kişiyi bayıltana kadar tekme tokat dövdü. Yaklaşık 1 dakika süren dayağın ardından bir ara yere düşüp kendinden geçen adam güçlükle doğrularak bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı. Darbeler sonrası yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı darp etmeye devam etti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir gence de müsaade etmeyen öfkeli grubun o anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntünün sonunda yerden güçlükle kalkabilen adamın bölgeden uzaklaştığı görüldü.
O anları kayda alan vatandaş, “Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar” diyerek kavgayı anlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.