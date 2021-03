İkinci hasadına başlanan eriğin fiyatında sert düşüş İlk hasatta kilosu bin liradan satılan eriğin fiyatı 250 liraya düştü Fiyatın 15 gün sonra 100 TL’ye, sonra da 50 TL’nin altına inmesi bekleniyor İlk hasadı hamilelere giden erik Rusya, Almanya, Avusturya ve Dubai’ye de 3 kiloluk paketlerde ihracat ediliyor

Antalya’da ilk hasadı tamamlanan turfanda erikte ikinci hasat dönemi devam ediyor. İlk hasatta kilosu bin liradan satılan eriğin fiyatı ikinci hasatta 250 liraya düştü. Fiyatın 15 gün sonra 100 TL’ye, ardından 50 TL’nin altına düşmesi bekleniyor.

Antalya’nın Kepez ilçesinde turfanda erik üreticisi Cengiz Avcı, bin 500 metrekarelik serasında 200 erik ağacının ilk hasadını tamamladı. İlk hasatta 150 kilo ürün aldıklarını söyleyen Avcı, ikinci hasatta yaklaşık 4 ton ürün almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Şubat ayının ortalarında ilk hasadın ardından eriğin kilosunu bin liradan satan üretici Cengiz Avcı, ikinci hasatta aynı rakamları görmenin zor olduğunu ifade ederek, "Bu dönem 50 ve 100 gramlık paketler halinde yurtiçinde hamile kadınlarımızın taleplerini karşıladık" dedi. Rusya, Almanya, Avusturya ve Dubai’ye de 3 kiloluk paketlerde ihracat yaptıklarını belirten Avcı, şu an ihracat rakamlarının kilo bazında 250 TL’ye düştüğünü ifade etti.



15 gün içinde fiyat 50 liranın altına düşer

Cengiz Avcı, “İlk etapta çıkan erik, fındık büyüklüğünde olduğu için, 50 gramlık, 100 gramlık paketlerde satışını yaptık. İkinci hasadımız Mart ayının ortasında başlayacak. Mersin’de piyasaya girdiği için şu an ihracat piyasası 250 TL’ye kadar düştü. Birkaç ihracatçıya da bu rakamlardan verdik. Asıl büyük tonajlar yeni gelecek çiçeklerden olacak. 15 gün sonra fiyatlar önce 100 TL’ye ondan sonra da 50 TL’den aşağı doğru gider” şeklinde konuştu.

Turfanda eriğin sezonu 3040 lirayla tamamlayacağına vurgu yapan Avcı, “Depolarımızda küçük tonajlar da ürünümüz var. Restoranlardan ve şehir dışından istekleri karşılıyoruz. 100 TL seviyelerine düştüğü zaman bulunduğumuz Altınova bölgesin de 30’a yakın ihracatçı firma var. Bunların her biri 100 kilo bile istese bu oran 3 ton yapar. 100 TL’ye, 80 TL’ye düştüğü zaman çok talep görüyor yurtdışından, ağırlık yüzde 90 yurtdışına gider” dedi.

Türkiye birinciliğini elinde bulundurduğunu söyleyen Cengiz Avcı, “Turfanda erik serasını büyütmeyi düşündüm ama burası temsili bir görüntü sağlıyor. Aşeren kadınlara güvenip de bir sera daha yaparsak, bu rakamları göremeyiz. Ağaçlarımız 9 yaşında, 6 yıldır meyve veriyor. Türkiye birinciliğini Mersin’den aldık” diye konuştu.

Konuya dair açıklama yapan Kepez Tarım İlçe Müdürü Dr. Bilge Gözen ise, “İlçemizde 86 bin dekar alanda bir üretimimiz var. Büyük bir çoğunluğu örtü altı sebze yetiştiriciliği. Altınova bölgemizde, varsak bölgemizde meyvecilik ve süs bitkileri yetiştiriciliği var. Son yıllarda özellikle sert çekirdekli erik, şeftali kayısı gibi yetiştiriciliği bizim ilçemizde yapılmaktadır. Ülkemizde ilk erik hasadı bu ilçemizde ve Cengiz Bey’in serasında yapmaktayız. Bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Şubat ayında ilk hasadımızı yaptık. İkinci hasadımıza başlayacağız. Önder üretici olduğundan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

