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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serik'te Klassis Başkanlık Golf Turnuvası yapıldı

DHA

Serik'te Klassis Başkanlık Golf Turnuvası yapıldı


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen ve 60 golfçünün mücadele ettiği Klassis Başkanlık Golf Turnuvası sona erdi.
İstanbul Klassis Golf Kulübü Başkanı Cavit Yıldız adına düzenlenen turnuva, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Cornelia Golf Kulübü'nde yapıldı. 2 gün süren turnuvaya 60 golfçü katılırken. ilk gün bireysel, ikinci gün ise takımlar turnuvası yapıldı. Bireyselde A kategorisinde Selim Esermenli, B kategorisinde Chris Gordon, C kategorisinde ise Nurdan Apaydın şampiyon oldu. İkinci gün yapılan takımlar şampiyonasında ise Muzaffer Çapkınoğlu'nun kaptanlık yaptığı takım birinci, Dilek Bora Yıldız'ın takımı ikinci, Nurdan Apaydın'ın takımı ise üçüncü oldu. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri İstanbul Klassis Golf Kulübü Başkanı Cavit Yıldız tarafından verildi.
İstanbul Klassis Golf Kulübü Başkanı Cavit Yıldız, "Klassis Golf Kulübü'nde uzun yıllar çeşitli kademelerde görev aldım. Kaptanlık ve genel sekreterlik yaptım. 2 yıldır da başkanlık görevini yapıyorum. Mart ayı içerisinde yapacağımız genel kurulla benim başkanlığım sona eriyor. Burada düzenlediğimiz 2 gün süren golf turnuvası başkanlık veda turnuvası olduğu için adıma düzenlendi. Golf, ülkemiz için turizm için bizim için çok önemli. Gençlerimizin gelişimi için sosyal etkinlikler için çok önemli onun için genç golfçüler yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah ülkemizde daha fazla golf sahaları olur. Ben dünyanın birçok yerinde golf oynadım. Belek kadar yan yana çok güzel golf sahaları hiçbir ülkede yok. Biz de İstanbullu golfçüler olarak bu bölgede ve atmosferde pandemi kuralları çerçevesinde turnuvamızı gerçekleştirdik" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İstanbul Klassis Golf Kulübü Başkanı Cavit Yıldız açıklama
Turnuvadan detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-03-15 11:12:39

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