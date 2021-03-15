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Bilim Merkezi TÜBİTAK ile zenginleşecek TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Antalya Bilim Merkezini inceledi 14 ana bilim alanı ve tam donanımlı 6 uygulama atölyesi ile Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük bilim merkezi olacak

İHA

Bilim Merkezi TÜBİTAK ile zenginleşecek TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Antalya Bilim Merkezini inceledi 14 ana bilim alanı ve tam donanımlı 6 uygulama atölyesi ile Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük bilim merkezi olacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Akdeniz’in ilk ve tek Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Tütüncü, “TÜBİTAK Başkanımız, ülkemize nice bilim insanları yetiştireceğimiz en büyük eserimiz Antalya Bilim Merkezi’ni daha da zenginleştirecek müjdelerle bizi onurlandırdı” dedi.
Kepez Belediyesi’nin TÜBİTAK işbirliğiyle kente kazandırdığı Antalya Bilim Merkezi, açılış için gün sayıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün gayretleriyle eskiden pamuk işlenip tekstil üretilen Dokuma Fabrikası, ufuk açıcı projelerin hayata geçirilmesiyle artık bilim üretiyor. Eski Dokuma Fabrikası içinde 12 bin metre karelik alana kurulan Antalya Bilim Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bilim ve teknoloji merkezinin çalışmalarını yakından takip eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, Antalya Bilim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

En büyük eserimiz
İnceleme gezisinin ardından bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bugün, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal Hocamızı Antalya Bilim Merkezimizde bir kez daha misafir etmenin tarifsiz mutluluğu içindeyim. Antalya Bilim Merkezi, niteliği itibariyle şüphesiz ki bizim görev yıllarımızın en büyük eseridir. Vaktiyle Dokuma Fabrikası olarak kullanılmış bu köhne sanayi tesisi, Antalya gündemini oldukça meşgul etmiş sıkıntılı günlerin ardından bizim görev yıllarımızda hukuki sorunları tamamen çözüme kavuşturulmuş, karanlık günler azim ve kararlılığımızla son bulmuş ve bu çok kıymetli arazi tarafımızdan asli sahipleri olan Antalya halkına iade edilmiştir. Dahası Dokuma Fabrikası arazisi; mevcut binaları korunarak ihya edilmiş ve yeniden işlevlendirilmiş, yeşil dokusu da büyük emeklerle günden güne zenginleştirilmiştir” dedi.

Zafer Bayramı’nda açılıyor
Fabrika binasının Antalya'ya bir Bilim Merkezi yapılması hedefi ile 2016 yılından beri hummalı bir çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Tütüncü, “TÜBİTAK işbirliği ile kurulmakta olan bu müstesna bilim yuvası Antalya'nın ilk, Akdeniz Bölgesinin tek Bilim Merkezi olma vasfını taşımaktadır. Büyük bir ekibin günlere gecelere sığmayan gayretiyle bu hayalimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Antalya Bilim Merkezi artık tamamlanmıştır. Şubat 2021 itibariyle de deneme eğitimlerine başlamıştır. Resmi açılışı ise Zafer Bayramına armağan olarak 30 Ağustos 2021 olarak planlanmıştır “diye konuştu.

Şehrin en güçlü markası olacak
“Ülkemize nice bilim insanları yetiştirecek çok nitelikli bu bilim yuvası, Antalya Bilim Merkezi aynı zamanda her yaştan bilim meraklısına da hizmet edecek programlarla şehrimizin en güçlü bir markası olacaktır. “ diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Antalya Bilim Merkezi, okul öncesinden başlayarak ilkokul, ortaokul lise ve üniversite öğrencilerine hizmet edecek. Sadece Antalya merkezinin değil, tüm ilçelerimizle ve hatta çevre illerden de öğrenci kabul edecek büyük bir gençlik yatırımı olması bakımından da çok anlamlı bir eserdir.”

14 ana bilim alanı, 6 uygulama atölyesi
“Antalya Bilim Merkezi, 14 ana bilim alanı ve tam donanımlı 6 uygulama atölyesi ile Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük bilim merkezi vasfını elde etmiş olarak kelimenin tam anlamıyla iftiharımız bir eserdir. Belediyemizin ve proje ortağımız TÜBİTAK'ın yüz akı olacak bu eser, başta öğrencilerimiz olmak üzere hemşehrilerimizce kullanıldıkça değeri daha iyi kavranacak bir yatırımdır.”

Eşsiz eserler bizden daha çok yaşayacak
“Bu eserin ortaya çıkmasına destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanımız sayın Hasan Mandal Hocamıza, Antalya Milletvekillerimize şükranlarımı arz ediyorum. Projede yer alan belediyemiz bürokratlarım, benim çalışkan mesai arkadaşlarımda gönülden bir teşekkürü hak ediyor. El birliği ve gönül birliği ile zamana bir mühür olan bu eşsiz eser bizden daha çok yaşacaktır. Bunun sevinci ise tarifsiz. Antalya Bilim Merkezi şehrimize, gençlerimize ve bilim tutkunu hemşehrilerime hayırlı olsun “ ifadelerini kullandı.

Kepez’e çok kıymetli eser
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, ülkemiz bilimi adına böyle çok kıymetli bir eseri Kepez Belediyesi ile işbirliği içinde Antalya'ya kazandırmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile projeye emek veren Kepez Belediyesi bürokratları ve çalışanlarına da teşekkür etti.

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