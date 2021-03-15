Kaş Ova Spor Salonu Projesi’nde çelik çatı kapandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’ın Ova Mahallesi’nde yapımına başladığı spor salonu inşaatı devam ediyor. İnşaatı yüzde 85 seviyesine ulaşan projede, spor salonu üzerinde yer alan çelik çatı imalatı tamamlandı. Çatı kaplama imalatları devam ediyor.

Yaklaşık 6 milyon 300 bin TL yatırım bedelli Ova Spor Salonu Projesi Kaş’ın en önemli spor merkezi olacak. Spor salonunda inşaat yüzde 85 seviyelerine ulaştı. Ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğü projede çelik çatı makaslarının montajı tamamlanarak, çatı kaplama imalatları başladı. Salon ve idari binada ise alçı, sıva, kapma imalatları bitirildi. Asma tavan, boya imalatları, kapı ve pencere imalatları devam ediyor.



2 bin 565 metrekare kapalı alan

Çok amaçlı spor salonu yaklaşık 18 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. İleriye dönük olarak farklı spor tesislerinin ve farklı birimlerin de yer alabilmesine olanak sağlayacak şekilde planlanan projenin toplam 2 bin 565 metrekare kapalı alana sahip olduğu bildirildi.



Modern bir tesis olacak

Bin 350 metrekare kapalı spor salonu ile birçok spor dalına ev sahipliği yapacak olan projenin zemin katında değişik ebatlarda 4 adet soyunma odası mevcut. Aynı zamanda bu katta seyircilerin kullanabileceği bir kafeterya ve tuvaletler bulunuyor. Üst katta ise 6 adet ofis, 1 adet hakem odası, tuvalet ve personelin kullanabileceği bir adet mutfak yer alıyor. Ayrıca açık alanda 60 araçlık otopark bulunuyor.

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