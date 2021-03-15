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Karayolu için 13 bin kamyon hafriyat, 3 bin kamyon karşılığı kaya kaldırıldı

İHA

Karayolu için 13 bin kamyon hafriyat, 3 bin kamyon karşılığı kaya kaldırıldı

Kepez Belediyesi, Masa Dağı’nın doğu kısmındaki karayolunu açabilmek için dağdan 3 bin kamyon tutarında 45 bin metre küp kaya kaldırdı. Yolun alt yapısının oluşturulması için de 13 bin 600 kamyon karşılık gelen 183 bin metre küp hafriyat kullanıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin iki yakasını bağlayacak olan yolu açabilmek için Masa Dağı’nın bir kısmını adeta kesti. Karayolunun, Çankaya ile Fevzi Çakmak mahalleleri arasındaki kısmının yapımında 20 metre yüksekliğindeki kaya duvarı, ekskavatörlerle kırılarak aşıldı. Fen İşleri Müdürlüğü’nün ekskavatör operatörleri, 45 bin metre küp kaya kırarak, yolu taban seviyesine getirdi. Operatörler, bölgede 3 bin kamyona yakın kaya kırdı.
Fen İşleri çalışanları, yol güzergâhındaki vadiyi doldurmak ve yolun alt yapısını oluşturmak için de 13 bin 600 kamyona karşılık gelen 183 bin metre küp hafriyat kullandı.
Başkan Hakan Tütüncü, Masa Dağı’nın bir kısmının keserek, yol açmalarını, “Ferhat misali çalışıyoruz. Ferhat, Şirin’ine kavuşmak için dağları delmişti. Biz de, hemşehrilerimize olan sevgimizden ötürü Masa Dağı’nı keserek, nice yollar açtık. Açmaya da devam edeceğiz.” şeklinde yorumlamıştı.

Yol açıldı sıra ince işlerde
Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin doğu ve batısındaki iki önemli bulvar arasında Masa Dağı bölgesinden ulaşım imkânı sağlayacak olan yolun alt yapıyla ilgili toprak işlerinin yapımını tamamladı. Varsak bölgesini, Masa Dağı’na bağlayacak olan karayolunun büz, refüj, drenaj, yaya kaldırımı ve menfez gibi sanat yapılarının yapımı devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, bu çalışmaları tamamladıktan sonra, her yönde iki şeridi olan bölünmüş karayolunda tek katlı sathi kaplama asfalt dökecek.
Alt yapısının oturmasından sonra sıcak asfaltla kaplanacak olan yolun inşası; bordür, şerit çizgileri ve peyzaj çalışmalarının yapılmasıyla tamamlanacak. ÇankayaFevzi Çakmak Karayolunun, şehir merkezinin kuşbakışı görebildiği kısımlarına seyir terasları da yapılacak.
Batıdaki Göçerler Mahallesi Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi’nde başlayan karayolu, doğudaki Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Ulubatlı Hasan Caddesi’ne bağlandı.

Karayolundan şehrin dört bir yanına ulaşım sağlanacak
ÇankayaFevzi Çakmak Karayolu; Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi’yle Antalya Bulvarı’na, Duacı Yolu ile AntalyaBurdur Karayolu üzerindeki Korkuteli Kavşağı’na, Ulubatlı Hasan Caddesi ile de Süleyman Demirel Bulvarı’na ulaşım imkânı sağlayacak. ÇankayaFevzi Çakmak Karayolu’nu kullanacak olan sürücüler, devamındaki karayollarıyla şehir merkezine, Varsak bölgesine, Altınova Bulvarı’na, AntalyaBurdur Karayolu’na, şehrin her iki yakasındaki mahallelere ulaşabilecekler. ÇankayaFevzi Çakmak Karayolu, Göçerler Mahallesi’nde inşasına başlanan 1070 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi için de önemli bir ulaşım güzergâhı olacak.
Uzunluğu 1800 metre, genişliği 25 metre olan ÇankayaFevzi Çakmak Karayolu’ndan, yine Masa Dağı kesilerek açılan Alparslan Türkeş Bulvarı’na gidilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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