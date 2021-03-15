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Yeterli yağış olmayınca Demre Çayı tamamen kurudu

DHA

Yeterli yağış olmayınca Demre Çayı tamamen kurudu


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)BATI Torosların eteklerinden doğan ve Antalya'nın Demre ilçesinde denize dökülen Demre Çayı, yeterli yağış olmaması nedeniyle tamamen kurudu. Bölgedeki narenciye bahçeleri ve seraların sulandığı, bazı mahallelerin ise içme suyu ihtiyacının karşılandığı çayın kuruması hem üretici hem de kent sakinlerini şaşkına çevirdi. Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "En son 2007 yılında aynı şekilde kurumuştu. İlk defa bu kadar kuruduğunu görüyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda yağacak yağışlarla, Demre Çayı'mıza suyun gelmesini bekliyoruz" dedi.
Batı Torosların en yüksek noktalarından Gömbe Yaylası'ndaki Akdağ'ın eteklerinde eriyen kar ve yağmur sularının etkisiyle kasım ayı ortalarında akmaya başlayan Demre Çayı'nda geçen yıllarda mayıs ayı sonuna kadar su bulunuyordu. Ancak bu yıl küresel ısınmanın etkileriyle birçok dereyi içine alarak Demre'de denize dökülen çay, tam anlamıyla kurudu. Çay yatağının denize dökülen noktadan başlayarak yaklaşık 10 kilometre bölümünde bir damla su kalmadı. Demre Çayı'nda sadece 2020 yılının 15 Ocak günü yağan yağış sonrası bir sel tehlikesi yaşanmış, ancak bir süre sonra çayın suları azalmaya başlamıştı.
ÇAYIN BU YIL AKMASI BEKLENMİYOR
Gömbe Yaylası'nın batısından akan Kıbrıs Deresi, Hacıoğlan Deresi ve Karadağ Deresi, Dirgenler Mahallesi'nde birleşerek Demre Çayı'na akıyor. Yaklaşık 30 kilometrelik yolculuk sonucunda Demre'de denize dökülen Demre Çayı, normal şartlarda kasım ayı sonunda akmaya başlayıp, mayıs ayı sonunda kurumaya başlıyor. Bazı yıllar haziran sonuna kadar akan çayın yatağı geçirgen olduğu için sular bir süre sonra kayboluyor. Demre Çayı yatağında DSİ tarafından açılan kuyulardan, yaklaşık 30 bin dönüme yakın narenciye bahçesi ve sera sulanıyor. Ayrıca Demre ilçe merkezindeki 7 mahalle ile Demre'ye bağlı Beymelek ve Köşkerler mahallelerinin içme suyu da Demre Çayı yatağındaki kuyulardan sağlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni bir projeyle de Gürses, Yavu, Davazlar ve Kapaklı mahallerine aynı çayın yatağında açılan kuyulardan sulama suyu götürülecek. Ancak, Toroslara yeterli karın yağmaması, yağışların azlığı nedeniyle çayın bu yıl akması beklenmiyor.
'ÜRETİCİLERİMİZİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR'
Demreli üretici Ergun İnceoğlu, "Demre Çayı'mız mayıs ayının sonuna kadar akardı. Bu yıl tamamıyla kurudu. Üreticilerimizi zor günler bekliyor" dedi.
'EN SON 2007 YILINDA AYNI ŞEKİLDE KURUMUŞTU'
Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "Gördüğümüz üzere Demre Çayı'mız kurumuş vaziyette. Demre Çayı'nda kurulan kuyularda Demre'mizde 30 bin dönümlük alanda portakal bahçelerimizde, seralarımızda tarım yapılmakta. Toroslara kar yağmaması nedeniyle çayımız tamamıyla kurumuş vaziyette. Önümüzdeki sezonda portakal bahçelerimiz, erken dikilen seralarımızda çok büyük bir sıkıntı bizi beklemektedir. İnşallah önümüzdeki günlerde yağışların artmasını bekliyoruz. Bu anlamda inşallah Allah bize yardım eder, önümüzdeki günlerde yağış olur. En son Demre Çayı'mız 2007 yılında aynı şekilde kurumuştu. Aynı yılın şubat, mart ayında çay tekrar akmıştı. İlk defa bu kadar kuruduğunu görüyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda yağacak yağışlarla, Demre Çayı'mıza suyun gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-03-15 12:10:21

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