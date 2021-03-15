Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Acı haber hastaneden bir gün sonra geldi

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Antalya’nın Alanya ilçesinde kamyonetle çarpışarak ağır yaralanan 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, geçen cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Payallar Mahallesi’nde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan A.B. (61) yönetimindeki 07 E 8087 plakalı kamyonet, Hasan Koyuncu’nun (36) kullandığı 07 NYG 02 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet savrulurken, sürücüsü Koyuncu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Koyuncu’yu ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Koyuncu’nun cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazanın sonrası karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan sürücü A.B. ise Koyuncu’nun yaşamını yitirmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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