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Antalya Büyükşehir'de, ikinci isim de koronavirüse yakalandı

DHA

Antalya Büyükşehir'de, ikinci isim de koronavirüse yakalandı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde koronavirüs nedeniyle uzun süre hastanede yoğun bakımda yaşam savaşı verip sağlığına yeniden kavuşan Başkan Muhittin Böcek'ten sonra bu kez de en yakın çalışma arkadaşlarından Genel Sekreter Cansel Tuncer Çevikol, koronavirüse yakalandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek´in, Alanya ziyareti sonrasında 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedavisine başlandı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kaldıktan sonra, 9 Kasım'da normal servise çıkartıldı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Başkan Böcek, yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından makam koltuğuna yeniden oturdu.
Büyükşehir Belediyesi'nde koronavirüs hastalığını yenip sağlığına kavuşan Başkan Muhittin Böcek'ten sonra bu kez de en yakın çalışma arkadaşlarından Genel Sekreter Cansel Tuncer Çevikol koronavirüse yakalandı. Belediyede 'ikinci isim' olarak bilinen ve yıllardır Böcek ile siyaset yapan Çevikol'un, geçen cuma günü yaptırdığı PCR test sonucu pozitif çıktı. Evinde kendisini izole eden Cansel Tuncer Çevikol'un yerine ise Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir vekalet etmeye başladı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Çevikol, son olarak cuma günü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü kapsamında belediye binası önündeki meydanda düzenlenen ve bütün personelin hazır bulunduğu törene katılmıştı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-03-15 16:01:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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