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Babasına “Babacığım kendine dikkat et seni seviyorum” diyerek kayıplara karıştı Antalya’da 4 gündür kayıp olan Ramazan Özkan her yerde aranıyor Anne Sabihan Özkan: "Ramazan, kaza geçiren babasının durumunu sormadan duramazdı. Onun durumundan bilgi almadan bizi habersiz bırakmaz" "Oğluma sesleniyorum, bir an önce çıksın gelsin. Bize bu yaşattıklarını bir daha yaşatmasın"

İHA

Babasına “Babacığım kendine dikkat et seni seviyorum” diyerek kayıplara karıştı Antalya’da 4 gündür kayıp olan Ramazan Özkan her yerde aranıyor Anne Sabihan Özkan: "Ramazan, kaza geçiren babasının durumunu sormadan duramazdı. Onun durumundan bilgi almadan bizi habersiz bırakmaz" "Oğluma sesleniyorum, bir an önce çıksın gelsin. Bize bu yaşattıklarını bir daha yaşatmasın"

Antalya’da üniversite öğrencisi Ramazan Özkan, 4 gün önce rahatsızlanan babasına, “Babacığım kendine dikkat et seni seviyorum” diyerek kayıplara karıştı. 4 gündür çocuklarından haber alamayan aile, savcılığa başvurdu. Ramazan Özkan’ı arama çalışmalarına katılmak için ailesinin yanı sıra şehir dışından arkadaşları da geldi.
Antalya’da yaşayan 33 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Özkan’dan ailesi ve arkadaşları 4 gündür haber alamıyor. Ramazan Özkan, iddiaya göre son olarak falezlerde görüldü. Kayıp Özkan’ı bulmak için ailesinin yanı sıra şehir dışından da arkadaşları geldi. Oğlunun hayatından endişe eden anne Sabihan Özkan, Ramazan Özkan’la son telefon görüşmesini anlatırken gözleri doldu.

“Babacığım, kendine dikkat et seni seviyorum”
Kayıp Ramazan Özkan’ın annesi Sabihan Özkan, “Biz Didim’deydik. Eşim ufak bir kaza geçirdi, Manisa’ya sevk ettiler. En son Ramazan ile Perşembe akşam saat 20.00 civarında görüştük. Babasıyla da görüştü. Morali, sesi iyiydi. Babasına iyi dilekler diledi. ‘Babacığım, kendine dikkat et seni seviyorum’ dedi. O süreçten sonrada ben Ramazan’ı bir daha aramadım. Ertesi gün de babası ameliyat olacaktı. Ben Ramazan’ı aradım öğleden sonra telefonu kapalıydı. O gecede mi telefonu kapalıydı bilmiyorum. Akşam 20.00’den sonra iletişimimiz olmadı. Ulaşamadıktan sonra sık sık aramaya devam ettim” dedi.

“Ramazan, babasının durumunu sormadan duramazdı”
Oğlunun rahatsızlanan babasının durumunu sormadan duramayacağını söyleyen anne Özkan, “Ramazan, babasının durumunu sormadan duramazdı. Onun durumundan bilgi almadan bizi habersiz bırakmaz. O gece ulaşamadım. Gece 34 sürekli aradım. Ertesi günde aramaya devam ettim. Telefonu hep kapalıydı. 2 gün önce ablası Didim’den aranması için başvuru yaptı. Oradan bizi Antalya’ya yönlendirdiler. Arkadaşları sosyal medya üzerinden çalışma başlattı bulunması için. Arkadaşının bir tanesi deniz polisi ile iletişime geçmiş. Şelale’nin altına bakmışlar. Üst tarafı da polisler takip ediyormuş en son aldığım bilgi o. Bir de ona benzeyen birini gördüm diye kızın birisi telefon açmış arkadaşlarına. Sampi Parkının orada Cumartesi gördüğünü söylemiş. Saat 45 civarlarıymış. İlgisini çekende oğlum o gün şortla evden çıkmış, hava serin olunca dikkat çekmiş. Benim içimi ferahlatan da o oldu. Eğer o gün görüldüyse falezlerden düşmemiştir. . Savcılığa geldim arama izni çıkarılması için. Akşam Manisa’dan döndüm” diye konuştu.

“Müzik dinliyordu ben oradan ayrıldığımda biraz daha burada oyalanacağım”
Ramazan’ı son gören arkadaşının anlattıklarından bahseden anne Özkan, “Daha önce böyle bir şey yaşamamıştık. Ama doğayı seven bir insan. Hayvanları çok seviyor. Abartmıyorum eve gelen karınca yoluna bile niye yolunu değiştirdin diye tepki gösteren bir insandı. Kimseyle zıtlaşacak bir tavrı yok. Babası bu durumdayken bizi aramama gibi bir durumu yok. Yeter ki çıksın gelsin. Ramazan, babasını aramadan duramaz. En son bir arkadaşıyla berabermiş onu tanımıyorum ama evde sık sık ismi geçiyordu. İyi bir arkadaşı. Onunla Ramazan’ın ablası görüştü. Morali iyiydi demiş ablasına. ‘Müzik dinliyordu ben oradan ayrıldığımda biraz daha burada oyalanacağım ‘demiş” şeklinde konuştu.

“Bir an önce çıksın gelsin”
Son olarak kayıp oğlu Ramazan Özkan’a seslenen acılı anne Sabihan Özkan, “Oğluma sesleniyorum, bir an önce çıksın gelsin. Bize bu yaşattıklarını bir daha yaşatmasın. Bir sesini duyalım, sağlıklı olduğunu bileyim, Allah’tan başka bir şey istemiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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