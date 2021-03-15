İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi (4)

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MAHKEME TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERDİ

Tanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından Ramazan İpek'in yakınlarının avukatı, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti. Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran ise tahliye talebinde bulundu. Verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Melek İpek'in tutukluluğunun devamına karar verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİNAslı DURAN

2021-03-15 22:36:26



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