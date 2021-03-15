Antalya'da bir evde 4 kişinin cesedi bulundu

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Antalya'da bir evde 4 kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede 4 kişi ölü bulundu.

İlk belirlemelere göre 4 kişinin ev tüfeğiyle vurulduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polisin incelemeleri devam ediyor.

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