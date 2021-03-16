Alanyaspor sezonun 3'üncü Akdeniz derbisini kazanıp, finale çıkmak istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor sezonun 3'üncü Akdeniz derbisini kazanıp, finale çıkmak istiyor

DHA

Alanyaspor sezonun 3'üncü Akdeniz derbisini kazanıp, finale çıkmak istiyor


Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)Aytemiz Alanyaspor bu sezon 3'üncü kez Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu kez Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacak iki Akdeniz temsilcisi, geçen sezon da kupada yarı finalde rakip olmuştu. Alanyaspor bu sezon 3'üncü kez karşılaşacağı rakibini yenerek kupada adını finale yazdırmak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor yarın deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Geçen hafta lig maçında evinde ağırladığı rakibini 4-0'lık net skorla geçen Alanyaspor, ilk yarı Antalya'da oynanan maçta da 2-0 galip gelmişti. Kupa maçında da yarın Antalyaspor Stadı'nda saat 20.45'te karşı karşıya gelecek rakiplerin maçında düdük Mustafa Öğretmenoğlu'nda olacak. Bu sezon rakibine karşı mağlubiyet almayan ve her iki maçta da gol yemeden karşılaşmayı tamamlayan Alanyaspor, kupa yarı finalinde de rakibini yenerek adını finale yazdırmak istiyor.
GOL ATAN YEMEDEN MAÇI TAMAMLIYOR
İki rakip arasında oynanan son 8 resmi maçta 3 maçı Antalyaspor, 4 maçı Alanyaspor kazanırken 1 karşılaşmada rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu oynanan 8 maçtaki en ilginç istatistik ise galip gelen tarafın o maçta hiç gol yememiş olması. Beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada da iki takım birbirine gol atma başarısı gösteremedi. Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yine iki Antalya ekibi karşı karşıya gelirken çift maç eleme sistemiyle oynanan karşılaşmaların ikisini de 1-0 ve 4-0'lık skorlarla Aytemiz Alanyaspor aldı.
HEDEF KUPAYI KALDIRMAK
Ligde rakibinin 13 maçlık yenilmezlik serisine son veren Aytemiz Alanyaspor, kupada da rakibini geçerek finale çıkmak ve finalde kupayı Alanya'ya getirmek istiyor. Geçen sezon teknik direktör Erol Bulut ile finale kadar gelen turuncu yeşilli takım bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan ile yine aynı başarılı grafiği yakaladı ve hem ligde hem kupada iyi sonuçlar elde ediyor. Atan'ın öğrencileri geçen sezon şansız şekilde kaybettikleri kupayı Alanya'ya getirerek kulüp tarihinde bir ilke daha imza atmak istiyor.
ALANYASPOR ÇIKTIĞI MAÇLARDA TEK GOLLE YETİNMİYOR
Ligin en beğenilen futbolunu oynayan takımlarından biri olan Aytemiz Alanyaspor'da takımın en golcü ismi 10 golle Davidson oldu. Onu 8 golle Khouma Babacar takip ederken, kupada turuncu yeşillilerin en golcü ismi 4 golle Babacar oldu. Onu 2 golle Mustafa Pektemek ve 1'er golle Salih Uçan, Davidson, Steven Caulker, Fatih Aksoy, Umut Güneş ve Adam Bareiro takip etti.
Öte yandan turuncu yeşilli takım sahaya koyduğu performansla ve hırslı oyunuyla herkesin de beğenisini topluyor. Oynadığı maçlarda genelde topa daha çok sahip olan, duran toplarda oldukça etkili, kısa ve etkili paslarla oynayan Alanyaspor, kontra ataklardan sık sık gol bulan bir takım. Kupada da oldukça iyi bir performans sergileyen turuncu yeşilliler bu sezon 5'inci turda girdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk rakibi Adanaspor'u 5-1, son 16 turunda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 4-1 ve çeyrek finalde Galatasaray'ı 3-2'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
ALANYASPOR'DA SAKAT VE CEZALI YOK
Alanyaspor'da kupa yarı finali öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Ahmet Gülay takımla çalışmalara başladı. Çağdaş Atan'ın bu maça ideale yakın kadroyla çıkması beklenirken, sakatlıktan çıkan Caulker yerine yine Fatih'e şans vermesi bekleniyor. Onun dışında ilk 11'de pek bir değişiklik yapması beklenmeyen Atan'ın lig maçında bazı oyuncuları kupa yarı finali için dinlendirdiği düşünülüyor.
MUHTEMEL KADRO
Aytemiz Alanyaspor'un Fraport TAV Antalyaspor karşısında sahada olması beklenen muhtemel 11'i şöyle: "Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar"
SAKAT:Yok
CEZALI:Yok
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-03-16 10:06:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı
YEREL HABERLER Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı
2050'ye kadar toplumun yüzde 60'ının 'miyopi' olması bekleniyor
YEREL HABERLER 2050'ye kadar toplumun yüzde 60'ının 'miyopi' olması ...
Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu
YEREL HABERLER Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu
Kripto parayla tost dönemi
YEREL HABERLER Kripto parayla tost dönemi
Antalya'da lüks villada ölü bulunan dört kişinin kimlikleri belirlendi Annesini, babasını ve kız kardeşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti
YEREL HABERLER Antalya'da lüks villada ölü bulunan dört kişinin ...
Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Anne ve babası ile ablasını öldürüp intihar etti (2) ...
Antalya’da lüks villada 4 kişin ölümü Ailenin erkek çocuğunun anne baba ve kardeşini av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı tüfekle yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor
YEREL HABERLER Antalya’da lüks villada 4 kişin ölümü Ailenin erkek ...
Antalya´da aile faciası: 4 ölü (1)
YEREL HABERLER Antalya´da aile faciası: 4 ölü (1)
Antalya'da bir evde 4 kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da bir evde 4 kişinin cesedi bulundu
Melek İpek’in avukatı Onaran: “Melek bu suçu işlemek zorunda bırakıldı" Avukat Ahmet Onaran: "Biz ilk günkü inancımız neyse Melek İpek’in bu suçu işlemek zorunda bırakıldığı, meşru müdafaa kapsamı içinde bırakıldığı inancımız sonsuz" Melek İpek'in babası Menderes Çelik: "Kızımın arkasındayım, adalete güvenim tam. Allah kimsenin başına vermesin"
YEREL HABERLER Melek İpek’in avukatı Onaran: “Melek bu suçu işlemek ...
Kayıp üniversite öğrencisine ait kulaklık, ayakkabı ve şapka bulundu 4 gündür kayıp olan şahsa ait eşyalar itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi
YEREL HABERLER Kayıp üniversite öğrencisine ait kulaklık, ayakkabı ...
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu ...
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi (5)
YEREL HABERLER İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu ...
Melek İpek'e tahliye çıkmadı Mahkeme Melek İpek'in tutukluluk halinin devamına karar verdi 2 Nisan'a ertelenen duruşmada Melek İpek'in çocukları ve yeni sanıklar dinlenecek
YEREL HABERLER Melek İpek'e tahliye çıkmadı Mahkeme Melek İpek'in ...
Antalya'da üniversiteli genç, 4 gündür kayıp (2)
YEREL HABERLER Antalya'da üniversiteli genç, 4 gündür kayıp (2)
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi (4)
YEREL HABERLER İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu ...
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi (3)
YEREL HABERLER İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu ...
İnşaat teknikerinin ölümüne neden olan kazada sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER İnşaat teknikerinin ölümüne neden olan kazada sürücü ...
Melek İpek mahkemede gözyaşları içinde anlattı: "Ölümü göze aldım" 12 yıllık eşini öldürmekten tutuklanan Melek İpek, 66 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı Sanık Melek İpek: "Sırtımda ütüyü kırdı" "Korkuyla bir şey yapamadım. Ben ailesiz yaşayamazdım. Ailemin acısına dayanamayacağımı düşündüm, bir nevi ölümü göze aldım" "Çocuklarım evin içinde o varken ses yapamıyor, oynayamıyordu. Genelde büyük kızımı dövüyordu. Ağlayamıyordu, canı acısa da ağladığı zaman daha çok dayak yiyordu. 8 yaşındaki kızımı dövüyordu" "Kapı eşiklerinden atlayamıyorum. Her geçişimde gözümün önüne geliyor. Her gece rüyalarıma giriyor, çocukları benden almaya çalışıyor"
YEREL HABERLER Melek İpek mahkemede gözyaşları içinde anlattı: ...
Aksu’da su kesintisi
YEREL HABERLER Aksu’da su kesintisi
Ölümlü kazada, armatörün kuzeni tutuklandı
YEREL HABERLER Ölümlü kazada, armatörün kuzeni tutuklandı
ASBAŞ, Mart 2020-2021 döneminde yüzde 5’lik bir artışla 837 milyon dolarlık bir hacim yakaladı.
YEREL HABERLER ASBAŞ, Mart 2020-2021 döneminde yüzde 5’lik bir ...
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi (2) - Yeniden
YEREL HABERLER İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu ...
Antalya Büyükşehir'de, ikinci isim de koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir'de, ikinci isim de koronavirüse ...