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Vali Yazıcı: " Turizm sezonuna girerken hem Antalya’mızı hem de ülkemizi zora sokmamaya dikkat edelim" Pandemi Değerlendirme toplantısı Vali Yazıcı başkanlığında tolandı

İHA

Vali Yazıcı: " Turizm sezonuna girerken hem Antalya’mızı hem de ülkemizi zora sokmamaya dikkat edelim" Pandemi Değerlendirme toplantısı Vali Yazıcı başkanlığında tolandı

Pandemi süreci değerlendirme toplantısı Video Konferans Yöntemiyle Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Yazıcı," Turizm sezonuna girerken hem Antalya’mızı hem de ülkemizi zora sokmamaya dikkat edelim" diyerek bu zorlu süreçte önlemlere ve tedbirlere uyulmasının önemini anlattı. Toplantıda, Antalya genelinde yürütülen pandemi çalışmaları kapsamında alınan tedbirler ve yapılan denetimler ele alındı.

"Bu zorlu süreçte hepimizin üzerine düşen görevler var"
Pandemi sürecinin oldukça zorlu geçtiğini ve herkesin üzerine düşen görevler olduğunu belirten Vali Yazıcı; “Yaşadığımız bir süreç var. Oldukça zorlu bir süreç. Her geçen gün daha iyiye gitmeyi umut ettiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bu zorlu süreci yönetmekte hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bu sorumluluklarımızı bir yıldır en iyi şekilde yerine getirmeye hepimiz gayret ediyoruz. Hem belediyelerimiz, hem kolluk kuvvetlerimiz, hem sivil toplum kuruluşlarımız olarak bu zorlu süreçten kurtulmak adına, yayılmasını önlemek adına hepimiz çok büyük gayret içinde bulunduk. Bugün geldiğimiz nokta itibariye turuncu risk grubundayız. Yüksek riskli gruptayız. Önümüzdeki süreçte daha dikkatli olarak şehrimizi ve kendimizi bu zorlu süreçte korumalıyız.” dedi.

"Antalya’yı sadece Antalya olarak düşünemeyiz"
Antalya’nın tek başına ele alınmaması gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı; “Antalya’mızı sadece Antalya olarak düşünemeyiz. Burası Türkiye’nin turizm başkenti. Bu ülke adına taşıdığımız çok daha büyük bir sorumluluğumuz var. Ülkemizin turizm gelirlerinin üçte biri Antalya’mızdan sağlanmakta. Biz geçen yıl pandemi sürecinden dolayı turizm gelirlerimizi yeterince sağlayamadık. Sezon sonuna doğru üç aylık bir dönem iyi geçti fakat turizmin lider şehri Antalya’mız için bu yeterli değil. Bu kötü sezondan dolayı Antalya’mızda birçok sektör ve esnaf mağdur oldu. Dolayısıyla omuzlarımızda ağır bir yük var. Sezonun açılmasına az bir süre kaldı. Önümüzdeki süreci iyi yöneterek Antalya’mız için iyi bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz.” diye konuştu.

"Pandeminin etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor"
Pandemi döneminde bir yılın geride bırakıldığını ifade ederek bu süreçte en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini söyleyen Vali Yazıcı; “1 Mart itibariyle iş yerlerini açtık. Okullarımız belli oranda açıldı. Ama önümüzde nisan ayı itibariyle başlayan bir yaz dönemi, turizm sezonu söz konusu. Bilindiği gibi pandemi en çok turizm sektörünü etkiledi. Bizim geçen yılki gibi bir sezon geçirme durumumuz yok. Geçtiğimiz yaz döneminde turizm sektör çalışanları, iş sahipleri, esnaflarımız ve diğer sektörler kendilerini sıkarak zorlu süreci geçirmeye çalıştılar. Ama ikinci bir yaz sezonunu durgun geçirmeleri mümkün değil. Bizim çok büyük bir sorumluluğumuz ve farkımız var. Bu ülke adına sorumluluklarımız var. Şehrimizin turuncu kategorideki risk grubundan önce sarı ardından mavi kategoriye geçirmek adına sizlerle fikir alışverişi yapmak için bu toplantıyı yapmak istedim. Umarım daha güzel günlere birlikte verdiğimiz mücadeleyle ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

"Önde gelen kişiler olarak örnek teşkil etmeliyiz"
Topluma önder kişiler olarak örnek olmaları gerektiğini belirten Vali Yazıcı; “Bizim davranışlarımızın, hal ve hareketlerimizin önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir kamusal yükümlülüğümüz var. Bunu koronavirüs sürecini iyi yönetmek adına lütfen iyi kullanalım. Bu süreçte herkes yoruldu. Bir yıl uzun bir süreç. Denetim yapan da, evde bekleyen vatandaşlarımız da, esnafımız da bu süreçte psikolojik, sosyolojik, ekonomik olarak yoruldu. Süreç, şu an itibariyle başladığı dönemden daha zor geçmekte. İnşallah aşılamayla da bu illetten kurtulacağımızı ümit ediyorum. Turizm sezonuna girerken kötü bir tablo sergileyip hem Antalya’mızı hem de ülkemizi zora sokmamaya dikkat etmenizi rica ediyorum.” şeklinde konuştu.
Konuşmasının sonunda maske mesafe temizlik kurallarına uyarak tedbirleri sıkı tutmamız gerektiğini söyleyen Vali Yazıcı, şehrimizi el birliğiyle bu tehditten kurtararak sağlıklı günlere hep birlikte kavuşacağımızı ifade etti.
Valilik Toplantı Salonunda Video Konferans Yöntemiyle gerçekleştirilen pandemi değerlendirme toplantısına Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Yrd. Nurettin Ateş, ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve sivil toplum kuruluşları yöneticileri katıldı.

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