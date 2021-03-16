Muratpaşa’dan ücretsiz sağlık danışma hattı Bin 500 hekim Muratpaşalılar için internette

Muratpaşa Belediyesi, internette saatler süren aramalarla sağlık sorunlarına çözüm arayan, kendi teşhisini koymaya çalışan ilçe sakinleri için online sağlık danışmanlığı hizmetini başlattı. Bin 500 hekimin üyesi olduğu Dr. Sistem’le her Muratpaşalı doktorlara internet üzerinden ulaşacak, mesajlaşır gibi soru soracak, fotoğraf, video gönderecek ve şikayetlerine çözüm bulacak.

Muratpaşa Belediyesi, ilçe sakinlerinin hekimlere zaman ve mekan kısıtlaması olmadan ulaşmalarını sağlayacak online sağlık danışma hizmeti için merkezi Antalya’da bulunan online sağlık platformu Dr. Sistem’le protokol imzaladı.



Muratpaşalılar faydalanacak

Dr. Sistem, pandemi döneminde hastaneye gitmeye çekinenlerin, internette saatler süren aramalarla sağlık sorunlarına çözüm arayanların, Google’dan kendi teşhisini koymaya çalışanların tüm sorularına cevap olacak. Muratpaşa sakinleri, belediyenin web sitesi, www.muratpasabld.gov.tr, üzerinden bağlanacakları sistemde, bir yıl içinde 60 kez ücretsiz danışma hakkına sahip olacak. Sadece Muratpaşa’da ikamet edenlerin sahip olacağı bu özel hakla, ilçe sakinleri yaşadıkları sağlık sorunlarına ilişkin her soruyu uzman hekimlere sorabilecek. Muratpaşa Belediyesi, internet erişimi olmayan ya da internet kullanmayan ilçe sakinlerine ise 444 80 07 numaralı telefondan hizmet verecek.



Dijital muayene platformu

Sanal sağlık danışmanlığı düşüncesini Dr. Sistem projesiyle hayata geçiren Dr. Aykut Recep Aktaş, protokol imza töreninde, sisteme bin 500 hekimin üye olduğunu söyledi. Sistemin, sanal sağlık danışmanlığının yanı sıra hangi doktora gideceğini bilmeyen hastaların hastalık sorgulama ve triaj programı yardımıyla en doğru hekimi bulmalarını sağladıklarını belirten Dr. Aktaş, "

“En doğru hekimi bulduran ve daha sonra bu hekimleri onların karşısına çıkartan bir platform oluşturduk. Bu platformda bir mesajlaşma programında olduğu gibi insanlar sorunlarını direk yazarak iletebiliyorlar. İsterlerse tetkiklerinin fotoğraflarını atabiliyorlar. Hastalıklarıyla ilgili videoları gönderebiliyorlar. İsterlerse görüntülü görüşebiliyorlar. Bir nevi dijital muayene platformu oluşturduk ” dedi.



Yol boyunca 60 danışma ücretsiz

Başkan Ümit Uysal, sağlık alanında belediye ve özel kuruluş işbirliğinin Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi. Muratpaşa’da ikamet eden herkese, bir yıl içinde ister ayrı isterse aynı hekime ücretsiz 60 danışma hakkının tanımlandığını belirten Başkan Uysal, “Sistem, belediyemizden bir talepte bulunmadan, bir yıl boyunca topluma tamamen ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti verecek. Bütün komşularımıza hayırlı olsun. Muratpaşa’mız, Türkiye’mize bir ilki, bir yeniliği daha yaşatmış oluyor. Hayırlı olsun. Türkiye’mize yayılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

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