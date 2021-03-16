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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa'dan online sağlık danışmanlığı hizmeti

DHA

Muratpaşa'dan online sağlık danışmanlığı hizmeti


ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, internette saatler süren aramalarla sağlık sorunlarına çözüm arayıp kendi teşhisini koymaya çalışan ilçe sakinleri için online sağlık danışmanlığı hizmeti başlattı. 1500 hekimin üyesi olduğu Dr. Sistem'le her Muratpaşalı, doktorlara internet üzerinden ulaşacak, mesajlaşır gibi soru soracak, fotoğraf, video gönderecek.
Muratpaşa Belediyesi, ilçe sakinlerinin hekimlere zaman ve mekan kısıtlaması olmadan ulaşmalarını sağlayacak online sağlık danışma hizmeti için merkezi Antalya'da bulunan online sağlık platformu Dr. Sistem'le protokol imzaladı. Dr. Sistem, pandemi döneminde hastaneye gitmeye çekinenlerin, internette saatler süren aramalarla sağlık sorunlarına çözüm arayanların, kendi teşhisini koymaya çalışanların tüm sorularına cevap olacak. Muratpaşa sakinleri, belediyenin web sitesi, www.muratpasa-bld.gov.tr. üzerinden bağlanacakları sistemde, bir yıl içinde 60 kez ücretsiz danışma hakkına sahip olacak. Sadece Muratpaşa'da ikamet edenlerin sahip olacağı bu özel hakla, ilçe sakinleri yaşadıkları sağlık sorunlarına ilişkin her soruyu uzman hekimlere sorabilecek. Muratpaşa Belediyesi, internet erişimi olmayan ya da internet kullanmayan ilçe sakinlerine ise 444 80 07 numaralı telefondan hizmet verecek.
DİJİTAL MUAYENE PLATFORMU
Sanal sağlık danışmanlığı düşüncesini Dr. Sistem projesiyle hayata geçiren Dr. Aykut Recep Aktaş, protokol imza töreninde, sisteme 1500 hekimin üye olduğunu söyledi. Sistemin, sanal sağlık danışmanlığının yanı sıra hangi doktora gideceğini bilmeyen hastaların hastalık sorgulama ve triaj programı yardımıyla en doğru hekimi bulmalarını sağladıklarını belirten Dr. Aktaş, şunları söyledi:
"En doğru hekimi bulduran ve daha sonra bu hekimleri onların karşısına çıkartan bir platform oluşturduk. Bu platformda bir mesajlaşma programında olduğu gibi insanlar sorunlarını direkt yazarak iletebiliyor. İsterlerse tetkiklerinin fotoğraflarını atabiliyorlar. Hastalıklarıyla ilgili videoları gönderebiliyorlar. İsterlerse görüntülü görüşebiliyorlar. Bir nevi dijital muayene platformu oluşturduk."
YIL BOYUNCA 60 DANIŞMA ÜCRETSİZ
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise sağlık alanında belediye ve özel kuruluş iş birliğinin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Muratpaşa'da ikamet eden herkese, bir yıl içinde ister ayrı ister aynı hekime ücretsiz 60 danışma hakkı tanımlandığını belirten Başkan Uysal, "Sistem, belediyemizden bir talepte bulunmadan, bir yıl boyunca topluma tamamen ücretsiz sağlık danışmanlığı hizmeti verecek. Bütün komşularımıza hayırlı olsun. Muratpaşamız, Türkiyemize bir ilki, bir yeniliği daha yaşatmış oluyor. Hayırlı olsun. Türkiyemize yayılmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-03-16 12:01:32

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