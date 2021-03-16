Babasını birinci katta öldürüp, annesi ile ablasının cesetlerinin yanına taşımış (2)

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8 KEDİ, 1 PAPAĞAN BESLİYORLARMIŞ

Antalya'da aynı aileden 4 kişinin öldüğü villada oturan Gider ailesinin, yaklaşık 1 yıldır bu binada olduğu kaydedildi. Ailenin evde 1 papağan ile 8 kedi beslediği, hayvanlara bir süre komşuları ve yakınları tarafından bakılacağı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-03-16 12:52:48



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