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Başkan Tütüncü:" Sağlığın Antalya’daki merkezi Kepez" 1048 yatak kapasiteli şehir hastanesine ilk kazma vuruldu

İHA

Başkan Tütüncü:" Sağlığın Antalya’daki merkezi Kepez" 1048 yatak kapasiteli şehir hastanesine ilk kazma vuruldu

Kepez Devlet Hastanesi ile Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nden sonra Kepez ilçesi, sağlık alanında dev yatırama daha kavuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği sağlık projelerinden şehir hastanesi, Antalya’ya da yapılıyor.
Antalya Şehir Hastanesi, Kepez Belediyesi'nin Göçerler Mahallesi'nde mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözdüğü 372 bin m2 araziye yapılıyor. Antalyalıların yapımını merakla beklediği 1048 yatak kapasiteli şehir hastanesinin inşaat çalışmaları başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından proje, ihale süreçleri tamamlanan ve yer teslim sözleşmesi imzalanan Antalya Şehir Hastanesi’ne ilk kazma vuruldu. Yüklenici firma, iş makineleriyle hastane binasının temel kazı çalışmasını gerçekleştiriyor.

Tütüncü, şehir hastanesi şantiyesinde
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçesine gelmesi için büyük gayret gösterdiği Antalya Şehir Hastanesi’nin şantiyesini ziyaret ederek, inşaat çalışmalarını inceledi.
Daha sonra bir açıklama yapan Başkan Hakan Tütüncü, Türkiye’nin en nitelikli sağlık kuruluşlarından biri olmaya aday Antalya Şehir Hastanesi’nin, Kepez’de olacağının altını çizdi. Başkan Tütüncü, şehir Hastanesi’nin, Kepez'e yapılmasının ilçenin sağlığın merkezi olduğunun tescili anlamına geldiğini belirtti.

“Emeklerimizin meyvesini aldık”
Tütüncü, Antalya Şehir Hastanesi’nin, 2023’teki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı için önemli bir armağan olacağını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehir hastanesini, Kepez'e kazandırmak için çok büyük uğraşlar verdik. İşte bu uğraşlarımızın, yıllara dayalı emeklerimizin artık bugün meyvesini almış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Kazma vuruldu. İş makineleri harıl harıl çalışıyor. İnşallah o iş makinelerinin harıl harıl çalışmaları, Kepez’in bir sağlık merkezi olduğu anlamına gelen önemli bir tescil olacak. Bu hastanenin yapılması için son derece büyük bir gayreti ortaya koyduk. Yıllardır şehir hastanesi hayalini kuruyorduk. Antalya'nın şehir hastanesinin Kepez'de olması gerekiyordu. Bunun için çok büyük bir çaba sarf ettik. Ne mutlu bize ki artık Antalya'nın şehir hastanesi Kepez de. Bu muazzam sağlık tesisini hemşehrilerimize, Antalya’mıza, ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Hükümetimize, Sağlık Bakanlığımıza şükranlarımızı arz ediyoruz.”

Sağlığın Antalya’daki merkezi Kepez
Antalya’nın, sağlık merkezinin Kepez ilçesi olduğuna işaret eden Başkan Tütüncü, “Dönemimizde yapılan Antalya Ağız ve Diş Hastanesi Kepez'de. Türkiye'nin ilk akıllı hastanesi olan Kepez Devlet Hastanesi de dönemimizde yapıldı. Hastane yoğunluğunda hizmet veren belediye tıp merkezimizde dönemimizin bir eseri. Bunlarla birlikte nice devlet yatırımı sağlık kuruluşlarımız da yine Kepez'de. Kepez’de özel sağlık tesisleri de var. Hatta diyebilirim ki, Türkiye'nin en nitelikli özel sağlık tesislerinin şubeleri de Kepez'de. Dolayısıyla Kepez, kelimenin tam anlamıyla sağlığın Antalya'daki merkezi oldu. İşte Antalya Şehir Hastanesi de, Kepez’in sağlığın merkezi olmasının aslında bir mührü, bir tescili anlamına geliyor. Şehir hastanesinin yapımının başlamasından dolayı çok neşeliyim, çok sevinçliyim.”

Antalya’ya 1048 yatak kapasiteli şehir hastanesi
Antalya Şehir Hastanesi’nin yatırım maliyeti yaklaşık 1 milyar TL olacak. 155 yatak genel, 92 yatak çocuk, 91 yatak ortopedi/nöroloji, 100 yatak kadın doğum, 100 yatak KVC, 100 yatak onkoloji, 30 yatak FTR ve 20 yatak psikiyatri olmak üzere 688 akut yatak sayısı olan şehir hastanesinin, yoğun bakım 246 (yeni doğan ve yetişkin yoğun bakım toplam), diyaliz 20, iyotlu tedavi 8, palyatif 48, yanık klinik 10, enfeksiyon hastalıkları 18, mahkum 10 ile birlikte toplam yatak kapasitesi 1048 olacak. Hastanede 39 ameliyathane, 301 poliklinik odası, 16 doğum salonu, 2 LINAC cihazı, 13 röntgen cihazı, 3 MR, 3 BT, 3 Anjio, 1 PETCT, 2 SPECTCT ile hizmet vermesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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