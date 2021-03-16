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Kayıp gencin annesi: “Oğlum, ben hiç umudumu kaybetmedim annecim” Acılı anne, arama çalışması yapılan bölgede oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor 5 gündür kayıp olan ve deniz kenarında eşyası bulunan genci arama çalışmaları drone desteği ile sürüyor

İHA

Kayıp gencin annesi: “Oğlum, ben hiç umudumu kaybetmedim annecim” Acılı anne, arama çalışması yapılan bölgede oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor 5 gündür kayıp olan ve deniz kenarında eşyası bulunan genci arama çalışmaları drone desteği ile sürüyor

Antalya’da 5 gündür kayıp olan 33 yaşındaki üniversite öğrencisi için sabah erken saatlerde başlayan arama çalışmasına katılan anne, “Oğlum, ben hiç umudumu kaybetmedim annecim. Sen sağlam dur. Güçlü dur. Tüm gücünü topla annecim. Biz seni en yakın zamanda bulacağız” dedi.
Antalya’da 33 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Özkan, 5 gün önce rahatsızlanan babasına “Babacığım, kendine dikkat et seni seviyorum” diyerek kayıplara karıştı. Çocuklarından haber alamayan aile savcılığa başvurdu. Ramazan Özkan’ı arama çalışmalarına katılmak için şehir dışından gelen arkadaşları, çevrede yaptıkları araştırma sonucunda Özkan’a ait kulaklık buldular. Çevrede aramalarını genişleten arkadaşları, bir balıkçının zıpkınla dalan birinin şapka bulduğu bilgisine ulaştı. Şapkanın Özkan’a ait olduğu teyit edildikten sonra arkadaşları özel bir tekne ayarlayarak Sahil Güvenlik ekipleri ile birlikte aramaya katıldı. Gerçekleştirilen aramada Ramazan Özkan’a ait olduğu kesinleşen bir ayakkabı bulundu. Akşam saat 20.00 sıralarında itfaiye ve polis ekipleri karadan ve denizden eşyaların bulunduğu alanda arama gerçekleştirdi. Ramazan Özkan’a ait başka bir iz bulunamazken, arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından dalgıç polisler eşliğinde yeniden başladı. Arama çalışmaları ilerleyen saatlerde drone ile hava desteği ile devam etti. Arama çalışmasının yapıldığı falez bölgesine gelen Ramazan Özkan’ın annesi Sabihan Özkan, günlerdir emniyet ekiplerinin her alanda arama yaptığını belirterek, kısa süre içerisinde oğluna kavuşmak istediğini söyledi.

“Ufak bir çatlağın içine kadar girdiler”
Kayıp gencin annesi Sabihan Özkan, “3 gündür güvenlik güçleri, hem deniz hem karada takipleri ve araştırmaları yapıyorlar. Dalgıçlar yardımı ile denizin altına bakıldı. Drone yardımı ile gökyüzünden bakıldı. Ufak bir çatlağın içine kadar girdiler. Şu an hala çalışmalar devam ediyor. Benden bilgi alıyorlar. Elimden ne geliyorsa Ramazan hakkında aktarabildiğimi aktarıyorum. Birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz ve herkes çok içten yardım etme çabası içerisinde. Allah herkesten razı olsun. Bütün gençler yardım etmek için çırpınıyor. Hiç yalnız olduğumu hissettirmediler. Babası ameliyatlıydı. Duramamış yolda geliyor. Hiç yalnız kalmadım. Oğlumun arkadaşları, sosyal medya, sizler, hepinize teşekkür ederim” diye konuştu.

“İnşallah en yakın zamanda çocuğuma kavuşacağım”
En yakın zamanda oğluna kavuşmayı dileyen Sabihan Özkan, “Oğlum, ben hiç umudumu kaybetmedim annecim. En yakın zamanda görüşeceğiz inşallah. Sen sağlam dur. Güçlü dur. Tüm gücünü topla annecim. Biz seni en yakın zamanda bulacağız. Eşyaları da dün bulundu. Kulaklığı, ayakkabısı, şapkası. Hepsi Ramazan’ın. Benim içime umut veren de bu oldu. Eşyalar hiç falezlerden inmiş gibi değildi. Hiç yıpranma, darbe almamışlar. O da benim için bir umut oldu. İnşallah en yakın zamanda çocuğuma kavuşacağım” şeklinde konuştu.

“Kıyıdan 1015 metre açıkta 45 metre derinliğinde siyah şapka gördüm”
Ramazan Özkan’a ait şapkayı bulan vatandaş Turaç Keskin, “Dalış yapıp zıpkınla balık avlıyorum. Dün akşamüstü zıpkına girdim. Kıyıdan 1015 metre açıkta 45 metre derinliğinde siyah şapka gördüm. Şapkayı aldım. Kıyıda balık tutan arkadaşın birisine şapkayı verdim. O esnada birileri kayaların diplerine bakıyordu. Ne olduğunu sordum. Birisinin aşağıya düşmüş olabileceğini söyledi. Tekrar deniz kıyısına baktım. Bir şey göremedim. Şapkayı düşme olayından bahseden şahsa verdim. Şapkayı alıp Ramazan Özkan’ın annesine göstermişler. Şahsın annesi de şapkanın ona ait olduğunu onaylamış” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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